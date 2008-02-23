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    23 февраля 2008

    Thanko обновляет бесшумную клавиатуру:

    15:36

    Bookham представила миниатюрный модулятор, работающий со скоростью 40 Гбит/с:

    14:50

    Специалисты Arasan Chip Systems первыми разработали IP-ядро eMMC:

    13:37

    Датчик, созданный в университете Стэнфорда, формирует объемные изображения:

    12:52

    Конкурс Microsoft на лучший концептуальный дизайн ПК 2007/08: финалисты. Часть первая:

    12:32

    Представители Intel готовы ответить на вопросы про MID:

    12:30

    SPARKLE предлагает две модели бесшумных GeForce 9600 GT:

    11:40

    LG PF391: фоторамка в стиле Mac:

    11:17

    BFG GeForce 9600 GT OC 512MB: ускоритель для самых ленивых:

    09:45

    Первые клавиатуры Optimus Maximus, наконец, отправлены покупателям:

    09:44

    Thermaltake TR2 QFan: попытка сделать блоки питания бесшумными:

    09:411

    OCZ выпускает доступные 2- и 4-ГБ наборы DDR3-1333 в серии Reaper HPC:

    09:40

    Princeton XiaoClef2: новый USB-брелок с высокоточным считывателем отпечатка пальца:

    07:11

    Verbatim выпустила 25-ГБ диски Blu-ray с поверхностью для печати и скоростью записи 4x:

    03:26

    Linutop 2 — энергоэффективный недорогой десктоп крайне малых размеров:

    02:17

    Результаты производительности CrossFireX или на что способна технология multi-GPU на примере Radeon HD 3800:

    01:32

    GDC 2008: Intel Larrabee, особенности и сроки выпуска :

    00:16

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