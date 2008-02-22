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    22 февраля 2008

    iToner 1.0.6 — новая версия программы для создания рингтонов iPhone:

    23:41

    DLO выпустила футляр VideoShell для iPod nano 3G:

    23:20

    Cможет ли NVIDIA GeForce 9600 GT «подвинуть» AMD в бюджетном сегменте?:

    22:18

    Leadtek: GeForce 9600 GT с разгоном и без:

    19:07

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.2.3:

    19:00

    Galaxy 9600 GT — оригинальный ускоритель с охлаждением Cooler Master:

    18:43

    Безопасность: Online Armor Free v.2.1.0.85:

    18:35

    Графика: Ascii Generator dotNET v.0.9.6 Beta:

    18:10

    Антивирусы: ThreatFire v.3.0.14.16:

    17:45

    Графика: GIMP Portable v.2.4.4:

    17:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (19.02.2008):

    16:55

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.1.1.314:

    16:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.9.2:

    16:05

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.3 Build 1140 Beta:

    15:40

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.4.3 Beta 30:

    15:15

    NICTA представила приемопередатчик для беспроводного дома и офиса будущего:

    14:56

    Мультимедиа: ChrisTWEAK v.1.95:

    14:50

    Резервное копирование: Backup4all v.3.10 Build 294:

    14:25

    Cosmos S — новый флагманский корпус Cooler Master :

    14:17

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.68 Build 3430:

    14:00

    Апдейт iTunes 7.6.1 улучшает совместимость с Apple TV: Take 2:

    13:58

    Интернет и сети: IE7pro v.2.1 Beta 3:

    13:35

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 14201:

    13:10

    «Переходник» I-O Data USB-DVI совместим с Windows Aero:

    13:01

    Диагностика: Hmonitor v.4.4.0.2:

    12:45

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.14 Beta:

    12:20

    Отраслевые источники утверждают, что Palit купит Galaxy, чтобы избавиться от чипов NVIDIA:

    12:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    11:55

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    11:30

    PNY Technologies Verto GeForce 9600 GT: ничего необычного за $200:

    11:06

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.171.20 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 февраля):

    10:40

    Антивирусы: ClamAV v.0.92.1-1:

    10:15

    Интернет и сети: User Account Manager v.4.05:

    09:50

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.1.5:

    09:25

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.0.0:

    09:05

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.04:

    08:45

    Безопасность: WinLock v.4.64:

    08:30

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.58:

    08:15

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0.6.5 Beta:

    08:00

    Для чего ASUS столько процессоров Sempron?:

    05:36

    Traxdata представляет первые в Европе диски DVD+R DL 16х:

    02:34

    MSI 9600GT «Red Moon» — сразу две интересные карты: с 1 ГБ памяти и «самая доступная из GeForce 9600 GT», обе с отличным кулером:

    00:19

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