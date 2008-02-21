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    21 февраля 2008

    NVIDIA выпускает графический адаптер Quadro FX 3600M для ноутбуков, переопределив их роль, как мобильных рабочих станций:

    23:59

    HandBrake v0.9.2 для Maс OS X имеет поддержку Apple TV: Take 2:

    23:57

    Kenwood AS-IP300 — акустическая система для iPod с необычной внешностью:

    22:37

    Palit N78S: одна из первых системных плат с поддержкой DX10 и PureVideo:

    20:32

    XFX: «тройка» графических ускорителей NVIDIA GeForce 9600 GT:

    19:47

    Palit GeForce 9600 GT Sonic — быстрый GeForce 9600 GT с четырьмя видеовыходами и мощным охлаждением:

    19:22

    Интернет и сети: FlashGot v.0.8.1:

    19:00

    GIGABYTE G-Power 2 Pro: кулер весьма необычных форм:

    18:40

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.34:

    18:35

    ASUS MK221H/S и MK241H — новые 22" и 24" мониторы с поддержкой 1080р:

    18:26

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.2:

    18:10

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.01.058 Beta:

    17:45

    Apple патентует обучаемый multitouch-интерфейс:

    17:31

    Спецификации чипсетов Intel P43 и P45:

    17:26

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.05a:

    17:20

    Цены на NAND продолжат падать:

    17:10

    Новый AMP! Edition ZOTAC на базе GeForce 9600GT — производительный адаптер массовому потребителю:

    17:01

    NVIDIA GeForce 9600 GT — официально:

    17:00

    Настройщики: Throttle v.6.18.2.2008:

    16:55

    Настройщики: PCBoost v.3.18.2.2008:

    16:30

    Dynaudio AIR 12 — двухполосные 8" студийные мониторы:

    16:19

    BLISS 9600GT Golden Sample — фото «раздетой» быстрой карты Gainward :

    16:06

    Специалисты Tekmos подготовили полную замену микроконтроллеру NXP S87C751:

    16:05

    Настройщики: SuperRam v.5.18.2.2008:

    16:05

    Ripple Tablet T8100: Penryn появляется в Tablet PC:

    16:01

    Настройщики: PCMedik v.6.18.2.2008:

    15:40

    Настройщики: GameGain v.2.18.2.2008:

    15:15

    Утилиты: TrueCrypt v.5.0a:

    14:50

    Запись: BurnAware Free Edition v.1.2.6:

    14:25

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 753:

    14:00

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.5.9:

    13:35

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.76:

    13:10

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 59:

    12:45

    LG верит в будущее HD DVD:

    12:251

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.12:

    12:20

    Утилиты: GPU-Z v.0.1.7:

    11:55

    Диагностика: CPU-Z v.1.44.1:

    11:30

    Диагностика: SIV 3.29:

    11:05

    Мнение Lite-On IT: уход HD DVD сделает приводы Blu-ray дешевле:

    11:04

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.00:

    10:40

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.22.6:

    10:15

    Phoenix Technologies и Seagate хотят защитить ноутбуки от воров:

    10:03

    AMD «смазала» дебют GeForce 9600 GT, значительно снизив цены Radeon HD 3800:

    09:57

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.78:

    09:50

    AKASA AK-865: низкопрофильный кулер для трёхъядерных процессоров Phenom X3:

    09:34

    Тестовые приложения: HD Tune v.2.55:

    09:25

    Манипулятор Emotiv EPOC представлен официально: управление ПК силой мысли уже в этом году и всего за $299:

    09:19

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    09:05

    Intel выходит на финишную прямую в области полупроводниковой фотоники:

    08:54

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.45:

    08:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.173.80 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-прошивок LG и Pioneer:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 февраля):

    08:00

    Первый взгляд на клавиатуру Microsoft Wireless Laser Keyboard 7000:

    07:53

    NEC выпускает ноутбуки LaVie J, оснащенные Wireless USB:

    07:51

    Скорость новых модулей памяти Corsair DDR2 и DDR3 близка к рекордной:

    07:50

    PLDA предлагает реализацию PCI Express 2.0 для FPGA:

    07:30

    Sony: обновление серии фотокамер Cyber-shot W:

    03:47

    Инженеры Staktek смогли добавить теплоотводы в модули SO-DIMM, сохранив их толщину в рамках стандарта:

    01:11

    Sapphire выпустила бесшумный Radeon HD 3470, цена в Японии :

    00:48

    Nikon анонсирует иммерсионный сканер для освоения норм 32 нм:

    00:07

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