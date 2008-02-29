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    29 февраля 2008

    MSI покажет на CeBIT 2008 системные платы, ноутбуки и недорогие настольные ПК:

    23:37

    AMD Barcelona наконец-то готовы и поступают к HP и Dell:

    21:56

    2,133-ГГц HyperX DDR3 — такие модули памяти Kingston подготовила для CeBIT :

    19:30

    Конвертеры: Cucusoft Zune Video Converter Suite v.7.13.7.7:

    19:00

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.7.13:

    18:35

    Чистильщики: Cleanup Assistant v.1.2.101:

    17:45

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.06:

    17:20

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.3.0.1.9:

    16:55

    Утилиты: Autoruns v.9.13:

    16:30

    Утилиты: Process Explorer v.11.11:

    16:05

    Утилиты: Daphne v.1.33:

    15:40

    Антивирусы: AnVir v.5.0.1:

    15:15

    Mitsubishi Chemical Media ARLEDIA: «золотые» диски для долгого хранения информации:

    15:06

    Ученые играют в Lego беспроводными датчиками:

    14:50

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.3.2:

    14:50

    Apple выпустила iPhoto 7.1.3:

    14:49

    Мультимедиа: Reaper v.2.105:

    14:25

    Фото и характеристики платы Gigabyte nForce 790i SLI-DQ6:

    14:13

    Hitachi и Opnext показали лазеры для 100-Гбит/с сетей :

    14:11

    Графика: Fotosizer v.1.14.0.234:

    14:00

    Боится ли Sony Eee PC?:

    13:44

    Графика: VSO Image Resizer v.2.0.0.15:

    13:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.447:

    13:10

    Утилиты: SUMo v.1.6.2.40:

    12:45

    Конфигурируемые процессоры Tensilica помогли создать «умную память»:

    12:40

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.1.248.000:

    12:20

    NXP выпускает самый маленький в мире тюнер FM-RDS для мобильных устройств:

    11:58

    Xerox: новая технология бесконтактного закрепления тонера:

    11:57

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.6.1024:

    11:55

    Исследователи достигли скорости передачи 16,4 Тбит/с:

    11:40

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.6e:

    11:30

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.01:

    11:05

    Диагностика: DriveSitter v.1.5.0.3:

    10:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:15

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:50

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.441 RC1:

    09:25

    Утилиты: xStarter v.1.9.0.64:

    09:05

    «Планшетный броненосец»: DRS Technologies ARMOR X10:

    09:01

    Редакторы: Amaya v.10.0:

    08:45

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.6.7:

    08:30

    Редакторы: AkelPad v.3.5.0:

    08:15

    Утилиты: DeviceLock v.6.3 Beta 1:

    08:00

    Samsung выпускает 82-дюймовый «моноблочный ПК» за $77000:

    00:10

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