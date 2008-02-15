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    15 февраля 2008

    Simtek подготовила к серийному выпуску nvSRAM плотностью 4 и 8 Мбит:

    23:35

    Buffalo MiniStation TurboUSB: полтерабайта в кармане:

    23:26

    Blu-ray опоздал — Накамура втайне уже создает технологию следующего поколения:

    22:25

    Toshiba может капитулировать перед Blu-ray в ближайшие недели, говорят источники:

    21:30

    Samsung начинает поставки SSD объемом 64 ГБ с интерфейсом SATA II:

    20:04

    Профессиональная AVCHD-видеокамера Panasonic AG-HMC150 :

    18:59

    NVIDIA готовит m-GPU MCP77 для работы с процессорами AMD Griffin:

    18:09

    За неделю до анонса GeForce 9600 GT — в европейской и африканской рознице: первые цены:

    17:58

    Новые ноутбуки Sony VAIO TZ умещают HDD и SSD одновременно в компактном корпусе:

    16:43

    Onkyo представила APX-2 — компьютер для прослушивания HD-Audio :

    16:03

    Мультимедиа: Replay Music v.3.20:

    16:00

    В Skype for Mac 2.7.0.257 улучшена совместимость с Leopard:

    15:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.45.00:

    15:00

    Micron выпускает 2-Мп датчик изображения с активной областью размером 2,8х2,1 мм:

    14:35

    В серию GeForce 9 войдут также модели адаптеров GeForce 9400 и GeForce 9400GS:

    14:20

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.435 Beta 2:

    14:00

    Отказывается ли Dell от использования процессоров AMD?:

    13:48

    Блок накопителей HSB-V предлагает пять вариантов интерфейса и поддержку Blu-ray:

    13:31

    Есть 5 способов использовать фоторамку Mustek PF-D240:

    13:30

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.516a1262:

    13:00

    AMD рассчитывает на перемены в разработке программного обеспечения:

    12:19

    OmniVision: самый маленький VGA-сенсор в мире:

    12:17

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.516 Build 1262:

    12:00

    CeBIT 2008: Albatron и ASUS покажут GeForce 9800GX2 :

    11:54

    В войне оптических форматов не будет победителя:

    11:26

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.60:

    11:00

    NVIDIA рассказывает, зачем купила AGEIA:

    10:37

    LG.Philips LCD приступит к выпуску 18,9" ЖК-экранов в третьем квартале :

    10:30

    Софт для сотовых: Floola v.2.6:

    10:00

    Новые детали о дешевых ноутбуках в исполнении Acer :

    09:58

    Утилиты: IMAware v.1.3:

    09:00

    NVIDIA отчиталась о результатах работы за квартал и год:

    00:35

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