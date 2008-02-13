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    13 февраля 2008

    Disk Order 3.0 — новая версия файлового менеджера для Mac OS X:

    23:50

    Процессор приложений Samsung S3C6410 оснащен кодеком MPEG4, H.263, H.264 и VC1 :

    20:48

    Утилита Drive Genius 2 получила совместимость с Leopard:

    20:40

    Массивы RAID Infortrend EonStor A08S-C2131 и A08S-C2132 ориентированы на работу с ПК:

    20:32

    LapWorks Attache и Envoy: чтобы ноутбуку было удобно :

    20:18

    Продажи падают, но IDC не советует хоронить КПК:

    20:05

    Инженеры Abilis Systems создали еще один «самый маленький в мире» приемник DVB-H/T:

    19:43

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.432:

    19:00

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.516 Build 1262:

    18:35

    Редакторы: Amaya v.10.0 Pre2-Beta:

    18:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.20:

    17:45

    Текстовые редакторы: EditPlus v.3.0:

    17:20

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.38:

    16:55

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.0.2:

    16:30

    Утилиты: RegToy v.0.6.0.0:

    16:05

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.04b:

    15:40

    Настройщики: TweakVista v.1.1:

    15:15

    Apple TV: Take 2 поддерживает работу с персональными настройками YouTube:

    15:13

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.70:

    14:50

    V Media — мобильный вариант «синих» лазерных дисков: 1 ГБ, 32 мм, 2 евро:

    14:47

    Default Folder X 4.0.1 — новая версия утилиты для улучшения диалоговых окон Mac OS X:

    14:41

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.171.12 и v.171.16 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    14:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec:

    14:00

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme II:

    13:35

    ECS A740GM-M (V1.0) — системная плата на чипсете AMD 740 уже в продаже :

    13:24

    Архиваторы: ZipItFree v.1.80:

    13:10

    Утилиты: WinGuggle v.1.1:

    12:45

    Настройщики: Vista4Experts v.1.1.0.1:

    12:20

    Резервное копирование: My Drivers v.3.31:

    11:55

    Micron отгружает образцы самой быстрой в отрасли памяти Mobile DRAM:

    11:48

    $40 млн. на рекламную кампанию и имя NVIDIA станет гораздо более узнаваемым:

    11:38

    SecurityLab: «Черный вторник» патчей для Linux сообщества:

    11:30

    Резервное копирование: Acronis Recovery for MS SQL Server:

    11:05

    Антивирусы: ThreatFire v.3.0.14.15:

    10:40

    Apple TV теперь имеет аналог AirTunes:

    10:29

    Утилиты: WinSnap v.2.1.0:

    10:15

    SSD-накопители GreenHouse серии GH-2S GS — малое энергопотребление, высокая надёжность и коррекция ошибок:

    10:14

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.1.4:

    09:50

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.3.1.5:

    09:25

    Первая информация о производительности GPU AMD RV770:

    09:18

    Apple выпустила Aperture 2.0:

    09:11

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.54:

    09:05

    Диски BD-R производства CMC, Ritek по $4,6 ускорят процесс продвижения Blu-ray?:

    08:512

    Интернет и сети: Remote Profile Cleaner v.3.0a Build 463 RC2:

    08:45

    Названа дата выхода и цена камеры Casio EX-F1, способной снимать 1200 кадров в секунду:

    08:31

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.1.0.313:

    08:30

    Медиаплееры: Xion v.1.0.91 Beta:

    08:15

    Мультимедиа: MP3tag v.2.39o Beta:

    08:00

    Apple выпустила iLife Support 8.2:

    02:27

    AMD представляет россыпь продуктов для аудио, видео и ТВ в мобильных устройствах:

    00:20

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