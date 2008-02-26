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    26 февраля 2008

    Сверхлегкий и сверхтонкий ноутбук Lenovo ThinkPad X300 дебютировал официально:

    23:10

    Apple выпустила iPhone (iPod touch) software 1.1.4:

    23:09

    Технические характеристики новых MacBook:

    22:16

    Модуль CoreExpress — первый Menlow-компьютер:

    19:48

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.5.1 Final:

    19:00

    PQI: 4-ГБ набор модулей памяти DDR2-1066:

    18:57

    Apple обновила линейку MacBook:

    18:51

    Apple выпустила новые MacBook Pro:

    18:36

    Настройщики: Magic Utilities 2007 v.5.41:

    18:35

    CeBIT 2008: Sony NEC Optiarc покажет приводы Super-slim Blu-ray :

    18:17

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.3.3:

    18:10

    Z-Dome — дисплей-полусфера:

    17:59

    Samsung начнет массовые поставки 16-дюймовых FHD-панелей для ноутбуков уже в этом году:

    17:52

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.14.00:

    17:45

    CD/DVD: Alcohol 120% v.1.9.7.6221:

    17:20

    Acer начнет активно продвигать «BD-ноутбуки» во втором квартале 2008 года:

    17:19

    RadiSys пополняет ассортимент модулей COM Express моделью Procelerant CE945GM2A:

    17:16

    Фото системной платы Foxconn Quantum Force Destroyer:

    16:57

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 8682 Alpha:

    16:55

    Rimage: анонс самого быстрого принтера для термальной печати на оптических дисках:

    16:37

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.2.9.9.18.970:

    16:30

    Файловые обменники: Cabos v.0.7.8:

    16:05

    Intel расчищает дорогу для Centrino 2:

    16:03

    Apple Store закрыт на обновление. Ждем премьер:

    15:56

    SMART Modular Technologies объявляет о выпуске 8-ГБ двухранговых модулей DDR2 RDIMM:

    15:40

    Чистильщики: CCleaner v.2.05:

    15:40

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.5.0.204:

    15:15

    Конвертеры: K-Lite Video Conversion Pack v.1.2.0:

    14:50

    Sony: цифровая фотокамера Cyber-shot W300:

    14:47

    Qimonda говорит о прорыве в DRAM — открыт путь к нормам 30 нм:

    14:42

    Hitachi Travelstar 5K320: 320 ГБ для ноутбука:

    14:25

    Диагностика: PC Wizard 2008 v.1.84:

    14:25

    Анонс цифровой фотокамеры Sony Cyber-shot H50:

    14:19

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.7:

    14:00

    Seal Shield показала медикам противомикробную мышь:

    13:59

    NetEffect выпускает адаптер 10GE с поддержкой SFP+:

    13:36

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.2.01:

    13:35

    Поставщики ПК делают ставку на BD-ROM:

    13:20

    Диагностика: ASTRA v.5.35:

    13:10

    Диагностика: ASTRA32 v.1.56:

    12:45

    Быстрые и красные: 2-ГБ модули Lexar Media DDR2-800 Special Edition Crucial Ballistix Tracer Red:

    12:32

    Новая версия драйверов для процессоров AMD:

    12:20

    Silicon Laboratories выпускает микроконтроллеры с самым низким в отрасли напряжением питания:

    12:13

    Утилиты: AsusUpdate v.7.13.05:

    11:55

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    11:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.13 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:05

    Неофициальные WHQL-драйверы для звука C-Media HD CMI-8788:

    10:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 февраля):

    10:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 18 по 24 февраля 2008 года):

    09:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 по 24 февраля 2008 года):

    09:05

    Представители Intel готовы ответить на вопросы про MID:

    09:00

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 по 24 февраля 2008 года):

    08:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.45.01:

    08:30

    Офисное ПО: Easy Notes v.5.06:

    08:15

    Редакторы: Jarte v.3.1:

    08:00

    Техасский Ranger — суперкомпьютер, располагающий мощью 60 000 процессорных ядер:

    05:39

    Фото, размеры и энергопотребление адаптера GeForce 9800 GTX :

    01:14

    CeBIT 2008: Foxconn покажет «Transformer» — P45-плату с 4 видеокартами во всей красе экстремального разгона :

    00:07

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