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    9 февраля 2008

    Fujitsu выпускает самый маленький в мире RF-модуль для Mobile WiMAX:

    15:05

    Nexus XiR-2300 и XiR-3500: пара необычных кулеров для CPU :

    14:30

    Фоторамка Mustek PF-E700 имеет два разных ЖК-дисплея:

    14:29

    410 ГГц – новый рекорд рабочей частоты для CMOS-микросхем и не только:

    13:47

    Toshiba «разгоняет» eDRAM до 833 МГц:

    13:19

    Evergreen Genius Navigator 365, или как сделать из мыши геймпад (обновлено):

    12:57

    Gennum и Meritec добились скорости 10 Гбит/с в тонком, недорогом медном кабеле :

    12:44

    Core 2 Duo очередной раз может оказаться вне закона:

    10:50

    SAPPHIRE выпускает быстрый ускоритель HD 3850 1GB:

    10:47

    Производительность суперкомпьютера Red Storm увеличат до 284 TFLOPS установкой четырехъядерных AMD Opteron:

    10:26

    Qualcomm выпустит первые многорежимные LTE-чипсеты в 2009 году:

    09:55

    Samsung разрабатывает 45-нм «двухэтажную» флэш-память MLC NAND плотностью 4-Гбит:

    09:37

    Новая флэшка Sony: высокая скорость и большая ёмкость:

    09:24

    NVIDIA публикует часть спецификаций GeForce 9M Series:

    08:40

    Toshiba инвестирует 6,6 миллиардов долларов в новую фабрику по выпуску NAND:

    08:30

    Scythe Shuriken — низкопрофильный CPU-кулер:

    07:43

    У 4-ядерных Phenom возможны проблемы с одним из ядер:

    00:26

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