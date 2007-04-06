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    6 апреля 2007

    Toshiba Qosmio G40 — мощный игровой ноутбук класса DTR, способный заменить настольный ПК :

    20:59

    Apple предлагает использовать иконки разного размера:

    20:41

    Новый материал для анодов позволит существенно увеличить емкость литиево-ионных батарей:

    19:25

    MSI анонсирует новый ноутбук MS-1037:

    19:24

    VMware выпустила Fusion for Mac Beta 3:

    19:20

    Веб-браузеры: IE Tab v.1.3.2:

    18:35

    Apple использует «эксклюзивные» Xeon?:

    18:12

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.2.35:

    18:10

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.4.3 Build 287 Beta:

    17:45

    Утилиты: AceMoney v.3.9.3:

    17:20

    Apple выпустит несколько моделей Apple TV?:

    17:06

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.32:

    16:55

    Представитель CISCO ответил на вопросы!:

    16:36

    Дефрагментаторы: Vopt v.8.17:

    16:30

    Диагностика: HDDlife v.2.9.110:

    16:05

    Медиаплееры: WinAmp v.5.34 Build 1239 Beta:

    15:40

    Безопасность: Ad-Aware 2007 Beta 5:

    15:15

    Утилиты: Watchdog - O - Matic v.5.00:

    14:50

    Интернет и сети: User Account Manager v.4.03:

    14:25

    Настройщики: StartUpLite v.1.01:

    14:00

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2007 v.1.7.1:

    13:35

    AMCC 460EX: новое поколение встраиваемых Power PC:

    13:24

    Behringer Truth B3031A / B3030A — студийные мониторы с ленточными твитерами и кевларовыми диффузорами вуферов:

    13:16

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.1 Build 36 Beta:

    13:10

    В июне NVIDIA представит платы GPGPU на базе процессора G80:

    13:09

    Настройщики: PC Booster v.5.0 Build 107:

    12:45

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.8.0.5:

    12:20

    Утилиты: Metamorphose v.1.0.4:

    11:55

    Безопасность: Ad-Aware LSP Explorer Plug-in v.1.32:

    11:30

    VIA EPIA SN, LT, LN, NR: четыре системных платы одна меньше другой:

    11:25

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.04.01:

    11:05

    Очередное снижение цен на процессоры AMD началось: Athlon 64 X2 3600+ уже можно купить за 79 долларов!:

    10:54

    RightMark: CPU Clock Utility v.2.25:

    10:40

    UTM-устройства WatchGuard Firebox X e-Series получили сертификат ФСТЭК России:

    10:24

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.29:

    10:15

    Предполагаемые цены DX10-совместимых видеокарт AMD/ATI:

    10:07

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    09:50

    Новые мыши SolidAlliance: не простые, но «летучие», с датчиком движения:

    09:32

    Неофициальные драйверы ForceWare v.100.85 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Неполадки в работе новейших TV-тюнеров AMD заставляют производителей отложить выпуск медиа-ПК:

    09:12

    Утилиты: Partition Logic v.0.67:

    09:05

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.70:

    08:45

    Эмуляторы: MAME v.0.114:

    08:30

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.5 Beta 2:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 апреля):

    08:00

    Clevo готовит ПК, «спрятанный» в 22-дюймовый дисплей:

    07:07

    Super Talent выпускает 16 новых моделей твердотельных накопителей:

    07:06

    Creative Aurvana DJ Headphones: наушники для ди-джеев:

    07:05

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