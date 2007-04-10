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    10 апреля 2007

    VM2Go позволяет переносить виртуальные машины с помощью iPod:

    21:01

    Серийный 3,5-дюймовый ЖК-экран NEC – очередной успех технологи System-On-Glass:

    20:26

    Drobo – домашний «робот-хранилище» на базе жестких дисков:

    20:07

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2007 v.2.07.3:

    19:00

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1250 Beta:

    18:35

    Mackie HR624/824 mk2 — обновленная модификация известных студийных мониторов:

    18:13

    Софт для сотовых: Floola v.0.36 Beta:

    18:10

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.1.9:

    17:45

    Зачем потребительской электронике сверхтонкие лазерные зеркала?:

    17:33

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.2.9 Final:

    17:20

    Утилиты: Foxit Reader v.2.0 Build 1606:

    16:55

    Sony показывает FED-дисплеи, которые объединят габариты LCD с качеством CRT:

    16:33

    Архиваторы: ExtractNow v.4.39:

    16:30

    SimpleTech SimpleDrive: внешние HDD с дизайном от Pininfarina - теперь объёмом до 1 Тб:

    16:29

    Блок питания Seasonic X900: высокая мощность в сочетании с рекордным КПД:

    16:28

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.1.5.3:

    16:05

    Microsoft: Virtual Earth 3D v.1.1 Beta:

    15:40

    В SpamSieve 2.6.1 улучшена совместимость с Mac OS X 10.4.9:

    15:32

    Fujitsu будет оснащать жёсткие диски сенсором свободного падения:

    15:17

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.6.02:

    15:15

    OCZ Technology пополняет свой ассортимент флэш-карточками SDHC объемом 4 и 8 Гб:

    15:07

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.3.7:

    14:50

    Кодеки: VistaCodecs x64Components v.1.1.5:

    14:25

    Утилиты: WinMerge v.2.7.3.3 Beta:

    14:00

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 214:

    13:35

    Выпущен Airport Extreme (802.11n) Base Station Update 7.1:

    13:14

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.09 Platinum:

    13:10

    Первые терабайтные жёсткие диски Hitachi Deskstar 7K1000 появляются в продаже:

    12:53

    Чистильщики: Registry Distiller v.1.03:

    12:45

    Брешь в защите HD DVD и Blu-ray устранена – надолго ли?:

    12:39

    Чистильщики: Baku v.2.3.2652:

    12:20

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.3.60:

    11:55

    MRV: сменные интерфейсы SFP для SDH для работы по одному оптическому волокну:

    11:49

    Intel готовит к выпуску процессоры на ядре Merom-L:

    11:46

    Архиваторы: UltimateZip 2007 v.3.2:

    11:30

    Цены видеокарт GeForce 8000 среднего уровня:

    11:27

    Самый большой в мире, 20,8-дюймовый OLED-дисплей – когда есть, на что посмотреть:

    11:07

    Утилиты: SQL Stripes v.2.00 Build 170:

    11:05

    Утилиты: PicPick v.1.7.0.1:

    10:40

    Vigor Gaming Recon QXN – как выглядит игровой компьютер на самом быстром настольном процессоре Intel?:

    10:28

    Платы на NVIDIA nForce 650 Ultra будут сами разгонять видеокарты GeForce:

    10:25

    Графика: PicaJet Photo Organizer v.2.5.0.480:

    10:15

    VIA не собирается уходить с рынка чипсетов и сможет договориться с Intel:

    10:09

    Intel выпускает быстрейший настольный процессор - Core 2 Extreme QX6800:

    09:59

    Графика: JetPhoto Studio v.3.5.2:

    09:50

    Phantom Miro 3: снимаем 95000 кадров в секунду:

    09:48

    Sony DR-EX230DP и DR-G250DP: гарнитуры для пользователей ПК:

    09:42

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (14 неделя 2007 года):

    09:25

    NEC MultiSync LCD4620/LCD4020: огромные дисплеи для профессионалов:

    09:19

    Чистильщики: FreeSpacer v.1.65:

    09:05

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.101.70 для GeForce 8800:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec и Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 апреля):

    08:00

    Toshiba A135-S4527 – ноутбук из категории «до 800 долларов» со сбалансированной конфигурацией:

    07:18

    Руководитель Palm снова опроверг слухи о продаже компании:

    06:00

    Специалисты NEC создали биопластик, по теплопроводности превосходящий нержавеющую сталь:

    01:17

    TSMC планирует начать производство по нормам 45 нм в сентябре:

    00:22

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