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    19 апреля 2007

    Fujitsu представляет новые ноутбуки на Santa Rosa:

    22:23

    Akai MPK49 сценическая USB/MIDI клавиатура с MPC драм-пэдами:

    21:40

    Новые NEC LaVie C – с BD-ROM и не только:

    20:09

    Avocent дополняет «расширитель рабочей станции» Emerge ECMS2000U поддержкой USB:

    20:00

    Графика: JDraw v.1.1.5:

    19:00

    Cirrus Logic выпускает однокристальный декодер звука для Blu-ray и HD DVD:

    18:56

    Графика: AvancePaint v.1.20:

    18:35

    Focus Enhancements представляет четыре мультимедийных кодека для шины PCI:

    18:24

    Графика: Ascii Generator dotNET v.0.7.2 Beta:

    18:10

    Patriot анонсирует модули памяти DDR2 РС2-9200 (1150 МГц) :

    18:05

    «Доктор Веб»: выпустила бета-версию Dr.Web для Windows под Windows Vista:

    17:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.0:

    17:20

    CD/DVD: UltraISO v.8.6.2.2011 PE:

    16:55

    FTP-серверы: Serv-U v.6.4.0.4:

    16:30

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 8893 RCx:

    16:05

    EZRadio IA4322 – универсальная микросхем радиоприемника для диапазонов 868/915 МГц:

    15:59

    Новая версия EyeTV поддерживает передачу видео на Apple TV:

    15:53

    Larrabee — новое слово в технологиях Intel:

    15:53

    Clevo M721S/M720S - "первый в мире ноутбук на базе SiSM671":

    15:48

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.74:

    15:40

    Thermalright HR-09 - радиатор для MOSFET:

    15:24

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.1.0.750/751:

    15:15

    Графика: Fotosizer v.1.4.0.75:

    14:50

    DARPA замахивается на разработку киборгов?:

    14:39

    Графика: FastStone MaxView v.2.0:

    14:25

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.464 Build 995:

    14:00

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.464a995:

    13:35

    Интернет и сети: The Dude v.3.0 Beta 5:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.1.0.3:

    12:45

    Утилиты: doPDF v.5.0.215:

    12:20

    «Пятерка с плюсом»: мониторы семейства NEC MultiSync 5+:

    12:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.2.39:

    11:55

    Micron удалось снизить энергопотребление модулей памяти DDR2 почти вдвое:

    11:31

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.4.4:

    11:30

    Четырёхъядерные процессоры - в половине настольных ПК через два года:

    11:28

    Участники USB-IF позаботились о зарядке батарей, даже «мертвых»:

    11:14

    Настройщики: PowerStrip v.3.75.586 Beta:

    11:05

    BenQ X725: настоящий "ультраслим":

    11:01

    Утилиты: HostsXpert (Hoster) v.4.0:

    10:40

    Архиваторы: WinZip v.11.1 Build 7466:

    10:15

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.1.2:

    09:50

    Настройщики: ExperTool v.5.0 для видеоадаптеров Gainward:

    09:25

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    09:05

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.158.19 для видеокарт NVIDIA:

    08:45

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Фото и подробности о первых портативных устройствах на базе платформы Intel MID:

    08:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 апреля):

    08:00

    Сканер PUMA G600 iJET справляется с оригиналами неограниченной длины:

    07:25

    Производители готовы предложить 3,5-дюймовые SSD солидного объема - 512 Гб:

    06:45

    Хит-парад GeForce 8500/8600, часть вторая: версии в исполнении Gainward, Galaxy, Palit, Biostar, Forsa, Inno3D и Albatron:

    01:35

    Три системных платы Kontron с поддержкой Intel Core 2 Duo для встраиваемых систем:

    00:08

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