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    12 апреля 2007

    Тестеры получили новую сборку Leopard:

    22:11

    Представлен первый в мире неохлаждаемый ИК преобразователь видео c разрешением 1024 х 768 пикселей:

    20:51

    Jazz Semiconductor объявляет о готовности 0,13-мкм техпроцесса SiGe BiCMOS:

    20:30

    Micron Technology оснащает стабилизатором встраиваемый модуль камеры разрешением 3,1 Мп:

    20:13

    Три недорогих монитора Envision Peripherals тоже «готовы к Vista»:

    19:52

    Интерфейс для DJ и мобильной звукозаписи Novation nio 2|4:

    19:28

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.1 Build 37 Beta:

    19:00

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.7 Build 2262 Beta:

    18:35

    Интернет и сети: Sandboxie v.2.85:

    18:10

    Утилиты: SideSlide v.2.0.01b:

    17:45

    Мультимедиа: Reaper v.1.841:

    17:20

    Imation обновляет четыре линейки флэш-накопителей моделями объемом 8 Гб:

    17:09

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.19:

    16:55

    Анонс системной платы PCCHIPS P33G на чипсете SiS671FX:

    16:49

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.04.11:

    16:30

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.3.1:

    16:05

    AMD приходится «затягивать пояс» - запланировано сокращение расходов на 500 млн. долларов:

    15:57

    Антивирусы: ClamWin v.0.90.1.1:

    15:40

    Утилиты: doPDF v.5.0.214:

    15:15

    Storus представляет на российском рынке RAID-массивы на 48 дисков:

    15:11

    Попытка заблокировать «взлом» AACS не удалась:

    15:09

    Belkin выпустит встраиваемый док для iPod:

    14:52

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqd:

    14:50

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.28:

    14:25

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.0:

    14:00

    Опубликована 6-я редакция списка самых мощных компьютеров СНГ Тор50:

    13:55

    Рабочие станции для военных Kontron Barracuda: "в воде не тонут, в огне не горят":

    13:53

    QuickSnap 1.0 — новая утилита для создания скришотов:

    13:39

    Чистильщики: Duplicate Cleaner v.1.2:

    13:35

    Dataram знает, как удвоить память систем Sun Fire X4100 M2 и X4200 M2:

    13:18

    Конвертеры: Cucusoft iPod Video Converter v.5.16:

    13:10

    Утилиты: BullZip PDF Printer v.3.0.0.186:

    12:45

    Утилиты: Asynx Planetarium v.2.11:

    12:20

    Безопасность: Ashampoo Firewall Free v.1.20:

    11:55

    Подставка для ноутбука Rain Design mStand напоминает: все гениальное – просто:

    11:41

    В MIT научились охлаждать объекты ниже гелиевой температуры :

    11:40

    Файловые обменники: ApexDC++ v.1.0.0 Beta:

    11:30

    NVIDIA nForce 650i Ultra: системные платы для оверклокеров по 99 долл.:

    11:05

    Восстановление данных: Active@ UNDELETE v.5.5:

    11:05

    Производительность Conroe-L: серия Сeleron 400 в сравнении с Athlon 64 3500+:

    10:44

    Доступно обновление навигационной системы АВТОСПУТНИК для GlobalSat GV-370:

    10:40

    Конвертер валют и «черный список» для смартфонов Symbian:

    10:15

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1004:

    09:50

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.22 Build 358:

    09:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.11.5:

    09:05

    Веб-браузеры: Opera v.9.20 Final:

    08:45

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 615:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 апреля):

    08:00

    Mandriva Flash 4GB: «трёхмерный рабочий стол» в кармане:

    05:43

    Ближайшие планы Dell по выпуску новых ЖК-мониторов:

    05:42

    Новые серии HDD Samsung: SpinPoint M5 и MP1:

    05:41

    Rock компании Sun: фото образца и некоторые новые данные о новинке:

    03:32

    IBM готовит чипсет X4 для Intel "Tigerton":

    01:03

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