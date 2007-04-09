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    9 апреля 2007

    WD AV - «тихие, как мышь» мультимедийные винчестеры:

    23:29

    Apple продала 100 млн. iPod:

    22:52

    Spansion MirrorBit: 128 Мб памяти и рекордная для SPI частота – 104 МГц:

    21:44

    Exar показывает первый в отрасли 8-Мбит/с приемопередатчик UART с интегрированным интерфейсом RS-485:

    21:01

    IDT объявляет о готовности быстродействующего регистра для буферизованных модулей памяти DDR3 :

    20:43

    Производительность GeForce 8600GTS в разгоне и сравнение с GeForce 7900GT:

    20:41

    Утилиты: iZeit v.1.9:

    19:00

    Утилиты: FileMenu Tools v.5.1.1:

    18:35

    Большинство видеокарт GeForce 8600 GTS будет «разогнано» в фабричных условиях?:

    18:29

    Безопасность: Eset Smart Security v.3.0.128.0 Beta:

    18:10

    Новые цены на процессоры AMD объявлены официально:

    18:06

    Редакторы: Arachnophilia v.5.3 Build 2164:

    17:45

    Установщики: Advanced Installer Professional v.4.9:

    17:20

    Утилиты: Active KillDisk v.4.1 Build 2380:

    16:55

    Продукты ABBYY совместимы с Windows Vista:

    16:30

    "Лаборатория Касперского": первый вирус для музыкальных плееров iPod:

    16:05

    Утилиты: SearchInform v.3.5.01:

    15:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0 RC1:

    15:15

    Настройщики: Magic Utilities 2007 v.5.01:

    14:50

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.11.4:

    14:25

    Утилиты: Process Monitor v.1.12:

    14:00

    Диагностика: CDCheck v.3.1.13.0:

    13:35

    ProCurve Networking запускает программу Alliance:

    13:34

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.56:

    13:10

    Общение в сети: Skype v.3.2.0.63 Beta:

    12:45

    Fujitsu решила подождать с выпуском 1,8-дюймовых винчестеров:

    12:38

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.83.14.1:

    12:20

    Цена Athlon 64 X2 3600+ опустилась до 65 долларов; скоро микропроцессоры будут раздавать бесплатно?:

    11:55

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7 Build 1173 Beta:

    11:55

    Диагностика: EVEREST 2007 v.4.00 Final:

    11:30

    Intel отметила свое 30-летие на рынке встраиваемых систем двумя процессорами и мотоциклом:

    11:20

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.16 Build 945:

    11:05

    Медиаплееры: JetAudio v.7.0.0:

    10:40

    Официальные драйверы ForceWare v.97.94 для NVIDIA GeForce 8800:

    10:15

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:50

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 апреля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (со 2 по 8 апреля 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (со 2 по 8 апреля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (со 2 по 8 апреля 2007 года):

    08:00

    Чтобы победить Intel, AMD нужно купить IBM… или наоборот?:

    07:00

    MXL USB.008 — недорогой широкомембранный конденсаторный USB-микрофон широкого назначения:

    01:00

    Китай предъявляет права на 4G:

    00:56

    Sony больше не будет помогать NEC Electronics и Toshiba разрабатывать 45-нм техпроцесс:

    00:30

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