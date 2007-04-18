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    18 апреля 2007

    SimpleMovieX 3 — новая версия видеоредактора:

    23:07

    NEC представляет новые VALUESTAR N:

    20:48

    Утилиты: Winstep Xtreme v.7.4:

    19:00

    Первые подробные данные о производительности Intel Penryn с IDF в Пекине :

    18:48

    Антивирусы: Sophos Anti-Rootkit v.1.3 RC:

    18:35

    HP: новая линейка домашних ПК:

    18:31

    Диагностика: MemScope v.1.10:

    18:10

    Aнонс системной платы AMD Model S1 DBM690T:

    17:52

    Безопасность: Look 'n' Stop Firewall v.2.05:

    17:45

    GREEN HOUSE: 8 Гб Class6 в формате SDHC:

    17:29

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.2.3:

    17:20

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 215:

    16:55

    Fujitsu начинает выпуск чипов FRAM ёмкостью 2 Мбит :

    16:43

    Мультимедиа: Catalencoder v.0.7.4:

    16:30

    Выпущена новая версия Veenix Font Tools:

    16:09

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.415:

    16:05

    Редакторы: RJ TextEd v.3.91:

    15:40

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.5.7:

    15:15

    MRV внесла изменения в линейку модулей коммутаторов для платформы FiberDriver :

    15:11

    Утилиты: Pfrank v.1.95:

    14:50

    Архиваторы: Simplyzip v.1.1b66:

    14:25

    Анонс комплекта акустических систем Hyundai H-HAS6005:

    14:17

    Intel CE 2110: первый SoC-медиапроцессор на ядре XScale:

    14:16

    Мультимедиа: Viewer & Slide Show v.4.8:

    14:00

    Утилиты: StoragePoint v.1.1.3.6:

    13:35

    SilverStone: новый корпус малого форм-фактора SUGO SG03:

    13:14

    Pandigital PAN-150: цифровая фоторамка с экраном диагональю 15":

    13:11

    Настройщики: Vista Manager v.1.1.2:

    13:10

    90-нм 128-Мбит PRAM Intel: это только начало:

    13:03

    Auzentech анонсирует звуковые карты на базе чипсета Creative X-Fi:

    12:47

    Утилиты: GMER v.1.0.12.12224:

    12:45

    Solid Alliance: USB-хаб на тарелке с суши:

    12:40

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.1.3.11213:

    12:20

    Blue Sky EXO — 2.1-комплект для мониторинга с внешним блоком управления/коммутации:

    12:18

    У Samsung готовы образцы новых ЖК-экранов для UMPC и других мобильных устройств:

    11:59

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.2:

    11:55

    Хранилища Sonnet Fusion D800RAID и D400RAID – от 2 до 6 Тб на рабочем столе:

    11:30

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.2:

    11:30

    Eset приступила к тестированию Eset Smart Security:

    11:05

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.80:

    10:40

    USB-IF уточняет спецификацию USB 2.0 On-The-Go для миниатюрных устройств – разъемы стали меньше:

    10:25

    Aluratek ADMPF107, ADMPF110 и ADMPF210 – немного больше, чем фоторамки:

    10:00

    Архиваторы: 7-Zip v.4.45 Beta:

    09:50

    Чистильщики: CCleaner v.1.39:

    09:25

    AMD сообщает детали о K10, новом поколении процессоров и некоторые данные о серверных процессорах Shanghai:

    09:13

    В ассортименте TEAC появились «наушники», для которых не нужны уши:

    09:11

    Тестовые приложения: HeavyLoad v.2.3:

    09:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.23 Build 363:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.101.70 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивки для CD/DVD-приводов Samsung модели TS-H493A:

    08:15

    OCZ PC2-9600 Ultra-High Speed FlexXLC: еще более быстрая память с водяной системой охлаждения:

    08:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 апреля):

    08:00

    GIGABYTE представляет Silent-Pipe 3 на новых адаптерах GeForce 8600GTS:

    07:51

    Sonnet Fusion D400Q и R400Q – хранилища на базе SATA-накопителей суммарным объемом 2 и 3 Тб:

    07:01

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