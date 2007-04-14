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    14 апреля 2007

    Планшет Panasonic ToughBook CF-08 выдерживает падения со 120 см высоты:

    21:47

    Xerox удалось заранее учесть требования новой версии ENERGY STAR:

    19:22

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.91c:

    18:35

    Kulabyte и AMD намерены удивить всех скоростью кодирования видео:

    18:20

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.5 Beta 3:

    18:10

    Iomega StorCenter Pro NAS 450r – до 2 Тб в компактном корпусе 1U:

    17:59

    Общение в сети: Skype v.3.2.0.82 Beta:

    17:45

    Специалисты RF Arrays создали самый маленький в мире радиочастотный модуль Wi-Fi:

    17:40

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.0 RC1:

    17:20

    Антивирусы: ClamAV v.0.91-4:

    16:55

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus v.6.0.2.621:

    16:30

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.8.0.6:

    16:05

    Настройщики: Reg Organizer v.4.10 Beta 3:

    15:40

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.5.5:

    15:15

    Мультимедиа: MGTEK dopisp v.1.2.0252:

    14:50

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.82.1003:

    14:25

    Антивирусы: Free Sophos Anti-Virus v.4.16:

    14:00

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.0 RC2:

    13:35

    Конвертеры: Internet Video Converter v.1.41:

    13:10

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.7.00 Beta:

    12:45

    NEC MultiSync для «профи» и не только: LCD2490WUXi, LCD2470WNX, LDC233WXM, LCD203WXM и LCD193WM:

    12:21

    Файловые обменники: FrostWire v.4.13.1.7:

    12:20

    Запись: Oront Burning Kit v.2.1.2:

    11:55

    Samsung примеряется к 10G LCD:

    11:43

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.1 Beta 3:

    11:30

    Запись: ImgBurn v.2.3.2.0:

    11:05

    Фото дня: XPC Barebone Shuttle SXDi – CrossFire и водяное охлаждение:

    10:45

    Файловые обменники: eMule v.0.47c Build 3:

    10:40

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.1.71:

    10:15

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.89:

    09:50

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP2 Update Pack v.2.1.9:

    09:25

    OCZ ModXStream 780/900 Вт: новая серия блоков питания:

    09:16

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.78 Beta:

    09:05

    Philips + Сваровски выпускают стильную "флэшку" в комплекте с наушниками:

    08:58

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.2:

    08:45

    Антивирусы: Panda AntiRootkit v.1.06:

    08:30

    Редакторы: Notepad2 v.2.0.15:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 апреля):

    08:00

    HP и VIA выпускают энергоэффективный компьютер: HP Compaq dx2020:

    06:58

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