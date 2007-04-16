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    16 апреля 2007

    Mellanox первой показывает обмен по интерфейсу PCI Express 2.0 со скоростью 40 Гбит/с:

    23:26

    Sonnet Fusion – настольная система хранения объемом 2,5 или 3,75 Тб с интерфейсом SATA:

    22:56

    Adobe начала продажи CS3:

    21:40

    Фото дня: победители конкурса Samsung на дизайн ПК :

    21:14

    Domo для дома: знакомьтесь, робот-гуманоид из MIT:

    21:04

    Toshiba выпускает первый в мире 200-Гб внешний накопитель на базе 2,5-дюймового винчестера:

    20:42

    1-дюймовые флэш-накопители Transcend объемом до 8 Гб имеют интерфейс IDE:

    20:24

    MSI выпускает серию графических карт NX8600/NX8500:

    20:20

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.29 RC:

    19:00

    Настройщики: PC Accelerator 2007 v.1.4:

    18:35

    В Plextor вспомнили о CD, выпустив модель PX-240A с формулой «52Х 32Х 52Х»:

    18:28

    Кодеки: VistaCodecs x64Components v.1.1.6:

    18:10

    Apple и AJA представили аппаратный видеоэнкодер IO-HD:

    18:02

    SxS: SanDisk и Sony решили попробовать силы с новой карточкой памяти:

    17:57

    Безопасность: RogueRemover v.1.16:

    17:45

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.1 Build 38:

    17:20

    Apple представила Final Cut Studio 2:

    17:18

    Мультимедиа: MP3tag v.2.37j Beta:

    16:55

    Утилиты: FileMenu Tools v.5.1.2:

    16:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.3.6:

    15:40

    Xoomreader Micro – «самый тонкий в мире картовод» толщиной 4 мм стал еще компактнее:

    15:36

    Transcend представляет быстрые карточки памяти SDHC объемом 8 и 4 Гб:

    15:21

    Интернет и сети: Google Earth v.4.0.2746:

    15:15

    Антивирусы: Avast! v.4.7.981:

    14:50

    Вице-президент Intel готов ответить на ваши вопросы!:

    14:40

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.09:

    14:25

    GeIL выпускает «эзотерическую» серию модулей памяти:

    14:09

    Редакторы: Text Magician v.1.30:

    14:00

    «Клуб 45 нм» будет открыт не для всех:

    13:54

    Конвертеры: PSP Video v.9 2.17 (FW3.30 Beta):

    13:35

    Интернет и сети: PPMate Net.TV v.2.1.0.42:

    13:10

    G.Skill: новые модули памяти DDR2-1066:

    12:49

    Графика: Picture Resizer v.2.0:

    12:45

    Интернет и сети: Performance Monitoring Protocol v.8.0.1:

    12:20

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.1.0 Build 0016:

    11:55

    Диагностика: PC Diagnose v.2.00.162:

    11:30

    Webscan Technologies: новая версия системы мониторинга рекламы в сети Интернет:

    11:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.1.1 Build 0331 RC12:

    10:40

    Диагностика: Hmonitor v.4.3.1.1:

    10:15

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.22 Build 359:

    09:50

    Apple представила Final Cut Server:

    09:43

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.1:

    09:25

    xTablet T8600 Tablet PC — практически военный мобильный компьютер:

    09:15

    Сравнительные тесты Radeon HD 2900XT и GeForce 8800 GTX в Crysis и 3DMark 06:

    09:10

    Обновление прошивок для DVD-приводов ASUS:

    09:05

    «ProБизнес» – IT технологии в малом и среднем бизнесе!:

    09:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 апреля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (со 9 по 15 апреля 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (со 9 по 15 апреля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (со 9 по 15 апреля 2007 года):

    08:00

    ASUS EN8600 GTS: первая видеокарта на базе NVIDIA GeForce 8600 GTS со S.T.A.L.K.E.R в комплекте:

    07:45

    Samsung начинает выпуск 24" ЖК-мониторов с LED-подсветкой и 111% цветовым охватом NTSC:

    07:44

    Toshiba решается добавить поддержку 802.11n в свои ноутбуки:

    07:05

    Подробные спецификации коммуникатора Gigabyte g-Smart q60:

    06:05

    Intel: рынок серверных решений пополнится в третьем квартале новыми Xeon MP серий 7200 и 7300 :

    05:05

    Antec P182: строгий корпус для тех, кому нужно эффективное и тихое охлаждение:

    00:24

    16x рекордеры DVD+R DL - к концу года :

    00:04

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