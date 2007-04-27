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    27 апреля 2007

    Apple выпустит еще один пакет для создания web-страниц?:

    23:10

    DEС выпускает свой первый UMPC - Cathena CX:

    19:35

    OLPC — проект-долгострой дорожает... :

    19:26

    Запись: Oront Burning Kit v.2.1.5:

    19:00

    Графика: Paint.NET v.3.07 Beta:

    18:35

    OCZ: память PC2-6400 Reaper Enhanced Bandwidth Edition для nForce 680i :

    17:49

    Интернет и сети: myWIFIzone v.4.0:

    17:45

    Apple будет наращивать функциональность iPhone и Apple TV с помощью апдейтов ПО:

    17:40

    Общение в сети: middle_man v.0.3.0004:

    17:20

    Мультимедиа: Macromedia Shockwave Player v.10.2.0.021:

    16:55

    Утилиты: Glint: Form Designing Wizard v.1.1:

    16:30

    Интернет и сети: Colasoft Capsa v.6.4:

    16:05

    Антивирусы: Arovax AntiSpyware v.2.0.113:

    15:40

    FUJIFILM: 1,6 Тб данных на ленте сегодня, 6,4 Тб в будущем:

    15:29

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.80:

    15:15

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.68:

    14:50

    Sun совершенствует системы хранения данных:

    14:48

    Выпущен Google Desktop 1.01:

    14:36

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.2:

    14:25

    Philips пускает в продажу «длинношеий ноутбук» X200 – улучшенный вариант Flybook VM:

    14:20

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.04.24:

    14:00

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.5 Beta 4:

    13:35

    Адаптер CF-SATA позволяет не покупать SSD:

    13:34

    Настройщики: Registry Defragmentation v.8.8.04.23:

    13:10

    В Японии скоро можно будет купить наушники, трансформирующиеся в роботов:

    12:53

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.0 RC3:

    12:45

    Утилиты: PTFB (Push the Freakin' Button) v.3.3.4:

    12:20

    Настройщики: DTweak v.2.1:

    11:55

    nvSRAM: быстродействующая энергонезависимая память от Simtek:

    11:51

    Интернет и сети: WiSSH v.2.76:

    11:30

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.0.0424:

    11:05

    Диагностика: HDDlife v.3.0.131:

    10:40

    Безопасность: Winpooch v.0.6.6:

    10:15

    Резервное копирование: X-Backup v.2007.2.2.20:

    09:50

    Настройщики: Reg Organizer v.4.10 Final:

    09:25

    Интернет и сети: The Dude v.3.0 Beta 6:

    09:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Beta 1:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.94.24 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Официальные драйверы V-RAID для контроллеров VIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 апреля):

    08:00

    Buffalo Technology пополняет семейство AirStation двумя беспроводными маршрутизаторами:

    01:36

    Intel: 45-нм процессор Silverthorne как основа для UMPC, роадмапы компании:

    00:20

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