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    25 апреля 2007

    AirDock — новый док для iPod от Griffin:

    23:44

    iQuiz Maker — программа-компаньон для iQuiz:

    23:02

    Беспроводные сенсоры Crossbow IRIS – в три раза больше радиус действия и в два раза меньше энергопотребление:

    22:58

    Web-браузер Shiira 2.0 получил новый интерфейс:

    20:02

    AMD использует финансовый механизм конвертируемых облигаций, чтобы набраться сил:

    19:58

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.92:

    19:00

    Arctic Cooling: эффективная пассивная система охлаждения для графических адаптеров:

    18:47

    Графика: TwistedBrush v.12.9:

    18:35

    Lenovo: анонс ноутбуков на основе Santa Rosa:

    18:19

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.5.9:

    18:10

    iQuiz — новая игра для iPod:

    17:59

    Corsair Survivor: «последний герой» среди флэш-накопителей:

    17:49

    Настройщики: StartUpLite v.1.04:

    17:45

    Медиаплееры: Evil Player v.1.20:

    17:20

    Утилиты: iZeit v.2.0:

    16:55

    Интернет и сети: JLC's Internet TV v.1.0 Final:

    16:30

    Интернет и сети: IE7pro v.0.9.14:

    16:05

    Buffalo: память DDR3 "D3/1066 series" и "D3/1066X2 series" будет выпущена еще до конца этого месяца:

    15:57

    Intel vs. AMD: кто-то теряет, а кто-то находит:

    15:57

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.1.5.4:

    15:40

    iSuppli: прогноз развития полупроводниковой промышленности в 2007 году:

    15:30

    Утилиты: UnHackMe v.4.5 Beta:

    15:15

    Автомобильные компьютеры HiPe PC Driv-N оснащены голосовым интерфейсом :

    15:02

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.20:

    14:50

    Технические характеристики NVIDIA GeForce 8800 Ultra:

    14:34

    Утилиты: MessenPass v.1.10:

    14:25

    Palit: 512-Мб Super-версии видеоплат на графических процессорах G84/G86 :

    14:01

    Почтовые клиенты и фильтры: Magic Mail Monitor v.2.94 b16 Beta:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: FreePOPs v.0.2.2:

    13:35

    Интернет и сети: cFosSpeed v.3.22:

    13:10

    AMD Radeon HD 2900 XT - а что, если разогнать?:

    13:07

    Мультимедиа: AVI Trimmer v.1.4:

    12:45

    Dell тоже начинает ставить SSD в ноутбуки:

    12:41

    Аналитики BitDefender предупреждают пользователей сетей P2P о новой угрозе.:

    12:20

    SAP и EPAM Systems автоматизируют управление проектами группы компаний ТКС:

    11:55

    Мапилаб: плагины для Microsoft Excel:

    11:30

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.1с:

    11:05

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.09:

    10:40

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.23 Build 370:

    10:15

    AMD помогает Dell сажать деревья:

    10:10

    Утилиты: AnyReader v.2.2:

    09:50

    Графика: IrfanView v.4.0:

    09:25

    Тестовые приложения: HD Tach v.3.0.4.0:

    09:05

    Медиаплееры: WinAmp v.5.34 Final:

    08:45

    Обновление драйверов для флэш-карт Ricoh:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.158.18 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 апреля):

    08:00

    Radeon HD 2900XT против GeForce 8800 GTS - тесты в играх и не только:

    00:46

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