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    2 апреля 2007

    Virtium представляет малогабаритные модули DDR2 для встраиваемых приложений:

    23:34

    SST увеличивает объем самого маленького SSD с интерфейсом ATA до 8 Гб:

    23:12

    AMD усиливает позиции на рынке встраиваемых систем за счет нового чипсета и средства разработки:

    22:50

    Lite-On LH-20A1S-16: новый и быстрый DVD-привод:

    22:18

    Проводная USB-мышь SANWA без проводов:

    21:53

    DVD+RW Alliance объявляет о стандарте записи DVD+R DL 16x:

    21:22

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.9.6:

    19:00

    LG: официальный анонс ноутбука R400 :

    18:58

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.2.3:

    18:35

    Новые продукты TRENDnet были представлены на CeBIT:

    18:10

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.0.0.176:

    18:10

    Редакторы: SuperEdi v.3.4.0 U:

    17:45

    HP: новые коммутаторы линейки ProCurve:

    17:27

    Безопасность: Deskman SE v.7.0.4:

    17:20

    Настройщики: Vista Manager v.1.1.1:

    16:55

    Leopard, iWork и iLife появятся в июне?:

    16:43

    Настройщики: Fresh UI v.7.80:

    16:30

    Медиаплееры: rulesPlayer v.0.99.1:

    16:05

    Установщики: NSIS v.2.25:

    15:40

    Терагерцовые коммуникации – не за горами?:

    15:17

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.1.8:

    15:15

    Китай продолжит разработку 64-разрядных процессоров Loongson:

    14:58

    Мультимедиа: MP3tag v.2.37i:

    14:50

    NXP анонсирует выход самой миниатюрной микросхемы WLAN для карманных устройств :

    14:31

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.03.31:

    14:25

    Фото дня: системная плата размерами 10 х 7 см для x86-совместимого ПК:

    14:13

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.1.3:

    14:00

    Графика: Paint.NET v.3.05 Final:

    13:35

    Конвертеры: MuvAudio v.2.7.0.0:

    13:10

    Нанотрубки заменят медь в системах охлаждения?:

    13:03

    Интернет и сети: HappyFish v.1.4.0.1:

    12:45

    NVIDIA объясняет причины «смерти» модулей памяти:

    12:38

    Конвертеры: HandBrake v.0.8.0 Beta 1:

    12:20

    Утилиты: Google Pack v.2.1.810.31257 Beta:

    11:55

    ZyXEL: NetFriend — лучший друг интернет-провайдера:

    11:30

    Acronis Disk Director Suite и Acronis Disk Director Server поддерживают Windows Vista:

    11:05

    Aladdin: eToken PKI Сlient для Mac:

    10:40

    GeForce 8800 Ultra и 8950 GX2: спецификации, цены:

    10:34

    OCZ выпускает модули PC2-6400 с параметром Command Rate 1T:

    10:33

    Trend Micro: новая версия ScanMail для серверов Microsoft Exchange:

    10:15

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.52:

    09:50

    Praktica: трио 7-мегапиксельных фотокамер :

    09:43

    ASUS откажется от самостоятельного производства ноутбуков :

    09:35

    LG GSA-E40N: новый внешний многоформатный рекордер DVD:

    09:34

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0 Final:

    09:25

    Утилиты: StatWin v.7.6.2:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 апреля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 26 марта по 1 апреля 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 26 марта по 1 апреля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 марта по 1 апреля 2007 года):

    08:00

    Цены на процессоры AMD Athlon после апрельского снижения:

    07:10

    Резервное копирование: Backup Wolf v.3.20:

    01:55

    Конкурс Microsoft на лучший концептуальный дизайн ПК: финалисты. Часть четвертая :

    00:33

    Creative Fatal1ty: новая гарнитура для игроков:

    00:06

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