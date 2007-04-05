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    5 апреля 2007

    Übercaster — новый инструмент подкастера:

    23:26

    Fujitsu не забывает о 8-разрядных микроконтроллерах:

    22:30

    Top10 поставщиков полупроводниковых микросхем в 2006 году: мнение Gartner:

    21:49

    WIN Enterprises: новый процессорный ETX-модуль MB-09014:

    21:41

    Intel: тихий анонс процессоров Core 2 Duo ULV U7500 и U7600:

    20:17

    На плате CompactPCI вполне можно разместить двухъядерный процессор Intel Xeon:

    19:59

    Выпущен QuarkXPress 7.5:

    19:32

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.2.0.0.3:

    19:00

    AMD: новые 3,0-ГГц двухъядерные процессоры Opteron — последние в серии?:

    18:54

    Часы реального времени OKI потребляют рекордно мало энергии:

    18:47

    Утилиты: Cain & Abel v.4.8:

    18:35

    Jetway M28GT3-SDG: первая плата компании на чипсете nForce 7025-630A :

    18:13

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.23:

    18:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.3.5:

    17:45

    Утилиты: IE PassView v.1.04:

    17:20

    Веб-браузеры: Opera v.9.20 Build 8769/3666/631 Beta:

    16:55

    Чистильщики: Baku v.2.2.2647:

    16:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (03.04.2007):

    16:05

    Интернет и сети: .NETSpeedBoost v.4.28:

    15:40

    В PDFClerk 2.5 появились инструменты для рисования:

    15:36

    Процессорные платы PCI-104 покоряют гигагерц:

    15:35

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.18:

    15:15

    В высокоскоростном сжатии данных Samplify делает ставку на FPGA:

    14:58

    InnoDisk: внутренняя USB-флэшка специально для технологии ReadyBoost:

    14:51

    Кодеки: VistaCodecs x64Components v.1.1.4:

    14:50

    D-Link добавляет в ассортимент два беспроводных адаптера семейства Xtreme N:

    14:27

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.2.4:

    14:25

    Дисбаланс с избытком PCI Express и недостатком PCI разрешаем за 160 евро:

    14:07

    Intel Centrino Pro: официальный анонс:

    14:06

    Buffalo BOMC2-Y01/M: мышь, как комплекс линз и зеркал:

    14:03

    Дефрагментаторы: SpeeDefrag v.5.0.1:

    14:00

    Steinberg Sequel — недорогой софт для начинающих музыкантов:

    13:44

    Настройщики: RegVac v.4.02.37:

    13:35

    DFI: системная плата LANParty UT NF680i LT SLI-T2R:

    13:32

    SanDisk CompactFlash 5000 – быстрая и выносливая карта памяти для встраиваемых систем:

    13:31

    Интернет и сети: Yale v.1.06:

    13:10

    Turtle Beach: геймерские 5.1-канальные наушники Ear Force HPA2:

    12:48

    Медиаплееры: XMPlay v.3.4:

    12:45

    Утилиты: SelfImage v.1.2.1 Build 92:

    12:20

    Утилиты: otak v.1.2.0:

    11:55

    Интернет и сети: EarthDesk v.4.0:

    11:30

    ZyXEL начинает поставки новых SFP-трансиверов SFP-BX-10:

    11:19

    Редакторы: Alleycode HTML Editor v.2.20:

    11:05

    "Лаборатория Касперского": обзор вирусной активности - март 2007:

    10:40

    USRobotics: новые возможности для сисадминов:

    10:15

    BeLight выпустила новый пакет для дизайна интерьеров:

    09:55

    Решения Alchemy Lab - теперь и для российского пользователя:

    09:50

    Стильные фотокамеры BenQ становятся тоньше:

    09:47

    Acer Aspire 3104: доступный ноутбук с Vista:

    09:37

    Addonics поможет использовать CompactFlash в роли SSD:

    09:33

    PandaLabs: банковские трояны эволюционируют в более опасные формы :

    09:25

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Open Space Security:

    09:05

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1002:

    08:45

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.11.3:

    08:30

    Обновление прошивки для CD/DVD-приводов Samsung модели TS-H652L:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 апреля):

    08:00

    На что способны Pentium E2100-series. Первые результаты тестирования:

    02:38

    R600 лучше, чем 8800GTX? По крайней мере, по тестам...:

    02:03

    Thermaltake Lanbox Lite – пара малогабаритных шасси для домашних ПК:

    01:29

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