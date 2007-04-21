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    21 апреля 2007

    The Sims 2 Seasons для Mac появится в мае:

    22:02

    InvenSense научит UMPC и MID «языку жестов»:

    19:24

    Специалисты Intel существенно повысили эффективность кремниевых лазеров:

    18:22

    «Съедобные» USB-накопители не обязательно должны быть похожи на суши:

    15:51

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.1a:

    13:35

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.1.3.00.63 / v.2.2.00.02 / v.3.0.0.11:

    13:10

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.1.0.2:

    12:45

    Диагностика: Gigabyte i-Cool v.B07.0116.1:

    12:20

    Утилиты: @BIOS v.1.20:

    11:55

    Диагностика: SmartDoctor v.4.97:

    11:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.101.09 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:05

    Разгон: ASUS Ai Booster v.2.03.12:

    10:40

    Официальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.7.4:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 апреля):

    09:50

    Запись: FinalBurner Free v.1.15.0.89:

    09:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.8.3:

    09:05

    Выпущен OpenOffice.org v.2.2 Beta:

    08:45

    Концепт Intel "metro notebook": мобильный ПК - это еще и стильный аксессуар:

    08:34

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.6.4:

    08:30

    Мультимедиа: Reaper v.1.842:

    08:15

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.50 Build 2902:

    08:00

    CSI: асимметричный ответ Intel на успехи HyperTransport:

    01:11

    Мобильные планы AMD: Hawk, Griffin, DisplayPort и HD-видео на процессоре Sempon (1 ГГц):

    00:56

    Intel призывает отрасль к переходу на 450-мм производство:

    00:43

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