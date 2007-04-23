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    23 апреля 2007

    GlobeTrotter Express 7.2 Ready — модем для MacBook Pro:

    23:14

    Green House PicoBoost: скоростные флэш-накопители:

    22:11

    БП Listan be quiet! Dark Power Pro 1000W будет работать, даже когда ПК выключен:

    21:36

    Samsung Sense R55: первый ноутбук с гибридным HDD выходит на рынок:

    21:05

    UMPC Kohjinsha SA1F00 обзавелся сенсорным экраном и большим HDD, но почти не подорожал:

    19:55

    AMD: Barcelona на 50% быстрее Intel Clovertown :

    19:53

    ZX Spectrum исполнилось 25 лет:

    19:09

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.4.0:

    19:00

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.8:

    18:35

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.17:

    18:10

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.463 Build 1000:

    17:45

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.20:

    17:20

    Storus: дисковое устройство для хранения резервных копий Overland REO 9100 :

    17:14

    Запись: Oront Burning Kit v.2.1.3 Beta:

    16:55

    Безопасность: WinPatrol v.11.3.2007:

    16:30

    Редакторы: TED Notepad v.5.3.1 Beta:

    16:05

    N700 Shinkansen — флэш-накопитель в виде одноименного экспресса:

    15:59

    Утилиты: Registry Booster v.2.0.998.3011:

    15:40

    OKI выводит на рынок первый в мире УФ-датчик, выполненный по технологии SOI-CMOS:

    15:21

    Утилиты: nCleaner Second Generation v.2.3:

    15:15

    Intel снижает цены на семейство Core 2 и незаметно анонсирует модели E6320 и E6420:

    14:55

    Специалисты Akita Elpida «упаковали» 20 чипов в MCP толщиной 1,4 мм:

    14:50

    Утилиты: IconPackager v.3.2:

    14:50

    Офисные приложения: EverNote v.2.0.0.261:

    14:25

    Утилиты: Darik's Boot and Nuke v.2007-04-19 Beta:

    14:00

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.7.00.04.13:

    13:35

    GTR Tech GT3-BH - «первый в мире корпус форм-фактора Sport Compact PC» :

    13:16

    Переводчики: TranslateIt! v.5.0:

    13:10

    «Citrix NetScaler 8.0» обеспечивает беспрецедентную управляемость при доставке приложений корпоративным пользователям:

    12:45

    "Лаборатория Касперского": новая версия червя Warezov спровоцировала эпидемию:

    12:20

    Новые пакеты Apple получили награды на выставке NAB:

    12:03

    Референс-дизайн настольной ATX-системы ON Semiconductor превзошел требования ENERGY STAR:

    11:58

    Rainbow Technologies объявляет о выходе новой операционной системы для UTM-устройств WatchGuard Firebox X:

    11:55

    ABBYY представляет FlexiCapture 8.0 Professional:

    11:30

    Paragon Software разнообразит амплуа Windows Mobile смартфонов:

    11:05

    Технология TSV помогла Samsung существенно повысить плотность памяти:

    10:45

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.25 SE:

    10:40

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.2.05:

    10:15

    Sanyo Xacti S70: бюджетная фотокамера в элегантном корпусе:

    10:02

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.1b:

    09:50

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 9008 RC1:

    09:25

    Обновление прошивок для видеокарт ASUS:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 апреля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 16 по 22 апреля 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 16 по 22 апреля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 16 по 22 апреля 2007 года):

    08:00

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