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    20 апреля 2007

    Griffin выпустила док-адаптер для iPod shuffle:

    23:54

    Настройщики: Super Utilities v.7.38:

    19:00

    Утилиты: StoragePoint v.1.1.3.7:

    18:35

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.2.5:

    18:10

    Настройщики: Actual Title Buttons v.4.4:

    17:45

    Беспроводные наушники-гарнитура Philips SHB6102/00:

    17:39

    Apple все же испытывает проблемы с выпуском iPhone?:

    17:20

    Настройщики: NiBiTor v.3.4:

    17:20

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.2.0.0.24:

    16:55

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.1.4:

    16:30

    Форсированный графический адаптер Eagle 8600GT:

    16:06

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 8990 RC1:

    16:05

    Apple выпустила Aperture 1.5.3:

    15:40

    Запись: Smart DVD/CD Burner v.3.0.73:

    15:40

    Утилиты: True Launch Bar v.4.2:

    15:15

    Google «точит зуб» на Microsoft?:

    14:59

    CD/DVD: DiscJuggler v.6.00.1400:

    14:50

    PandaLabs: Rinbot.Q использует уязвимость в Windows DNS Server :

    14:25

    Cinergy T USB XE — новый тюнер DVB-T для Mac:

    14:23

    Выставка электроники в Гонконге: фоторамки бывают маленькие, очень маленькие и совсем маленькие:

    14:18

    Paragon Deployment Manger 8.5: одновременное развертывание ОС на сотни компьютеров:

    14:00

    Диагностика: BIOS Agent v.3.63:

    13:35

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.331:

    13:10

    Билл Гейтс не видит пределов технической революции:

    13:07

    Minox DC 1022: "взрослый" компакт прибавляет мегапикселей:

    13:01

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.10.3.331:

    12:45

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7 Build 1355 Beta:

    12:20

    HP расширяет ассортимент настольных принтеров семейства Deskjet:

    12:11

    VIA анонсирует референс-дизайн системной платы форм-фактора Pico-ITX:

    12:04

    Восстановление данных: Recuva v.1.01.057 Beta:

    11:55

    ASUS намерена продавать 200-долларовые ноутбуки уже в текущем году:

    11:33

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.6.0:

    11:30

    Опубликован отчет AMD за первый квартал:

    11:25

    Вице-президент Intel готов ответить на ваши вопросы!:

    11:23

    Компании SII и Nemoptic вместе займутся серийным выпуском «электронной бумаги»:

    11:06

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.09.1:

    11:05

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 617:

    10:40

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.6b:

    10:15

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.16 (Build: 3.16.2.0):

    09:50

    Графика: Photobie v.3.2:

    09:25

    Apple выпустила Security Update 2007-004:

    09:19

    Графика: mtPaint v.3.11:

    09:05

    Торговая марка носителей TDK продана за 300 млн. долл.:

    09:00

    Графика: Kodak EasyShare Software v.6.2.2:

    08:45

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.7.4:

    08:30

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 v.B07.0330.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 апреля):

    08:00

    Pioneer выпускает накопитель Blu-ray за 299 долларов... Пока – только в Китае:

    06:29

    «Трансформер» Gateway E-155C для студентов и учащихся:

    02:53

    Sharp анонсирует ЖК-экран с контрастностью 2000:1 для мобильной электроники:

    02:03

    Разработку процессоров Intel в Китай переносить пока не будет:

    01:31

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