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    26 апреля 2007

    Maxell LTO Ultrium 4 – 1,6 Тб в одном картридже:

    23:36

    JEITA и BAJ передали в IEC рекомендации по производству аккумуляторов для ноутбуков:

    22:21

    Apple не спешит исправлять уязвимости Mac OS X?:

    21:56

    Ambit Broadband: 144/30 Мбит/с посредством кабельного модема :

    21:46

    NVIDIA Quadro Plex 1000 Model lV: 20х плотность графики и DirectX 10 для профессионалов:

    21:28

    Интернет и сети: PPMate Net.TV v.2.1.0.46:

    19:00

    Графика: Picasa2 v.2.7 Build 36.37:

    18:35

    Acer отзывает аккумуляторные батареи:

    18:32

    Общение в сети: Skype v.3.2.0.115 Beta:

    18:10

    AMD K10 получит новое имя?:

    17:51

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.9:

    17:45

    Everex + VIA = энергоэффективный ноутбук на VIA C7-M для массового рынка за 499 долл.:

    17:42

    Internet2 устанавливает новый рекорд:

    17:22

    Интернет и сети: VMware Player v.1.0.2 Build 34682:

    17:20

    SANWA: быстрые флэш-брелоки емкостью 1-4 Гб для Vista ReadyBoost:

    17:17

    Рост продаж Mac втрое выше среднего по индустрии:

    16:58

    Amiga возвращается?:

    16:58

    Дефрагментаторы: ScanDefrag v.5.5:

    16:55

    Microsoft: пакет обеспечения совместимости Microsoft Office для форматов файлов Word, Excel и PowerPoint 2007:

    16:30

    Fujitsu T671ME-FJ: ещё одна системная плата на SiS671FX:

    16:29

    Безопасность: Comodo BOClean Anti-Malware v.4.23:

    16:05

    Диагностика: S&M v.1.9.0:

    15:40

    Бум цифровых камер близится к завершению? Но «зеркалки» не сдаются:

    15:32

    Dell: cерверы Dell PowerEdge 2970 и Energy Smart 2970 :

    15:29

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.13.0:

    15:15

    AMD Radeon HD 2900 XTX обречен изначально? Тесты в сравнении с GeForce 8800 GTX:

    15:09

    Настройщики: Cacheman XP v.1.50:

    14:50

    Медиаплееры: 1by1 v.1.61:

    14:25

    SONY Memory Stick PRO-HG Duo — флэш-карты со скоростью передачи данных 30 Мб/с:

    14:00

    Графика: TinyPic v.3.12:

    14:00

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.46.12:

    13:35

    Новые мыши и клавиатура Philips сами борются с грязью:

    13:24

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.2 Final:

    13:10

    Обновление платформы CSR BlueCore5-Multimedia: теперь объемный звук доступен и по Bluetooth:

    12:46

    Настройщики: TweakRAM v.5.9.02.14:

    12:45

    У Intel и Micron готовы образцы памяти MLC NAND, изготовленной по нормам 50 нм:

    12:21

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqg:

    12:20

    Чистильщики: Baku v.2.4.2669:

    11:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0-pre12:

    11:30

    Интернет и сети: Kiwi CatTools v.3.2.13:

    11:05

    BenQ FP93GP: новый 19" монитор компании на MVA-матрице:

    10:51

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.19:

    10:40

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.30 RC:

    10:15

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.0.5:

    09:50

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.81:

    09:25

    Утилиты: MSI DigiCell v.1.25:

    09:05

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X/JMB37X:

    08:45

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel (Vista):

    08:30

    Неофициальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 апреля):

    08:00

    Intel V8 в фотографиях и тестах:

    07:45

    Samsung поднимает ёмкость 1,8" HDD, выпуская SpinPoint N2, и говорит о будущих ценах на SSD :

    07:44

    NVIDIA отвечает на слухи о выпуске собственных системных плат:

    00:44

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