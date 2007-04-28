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    28 апреля 2007

    Эмуляция работы мозга мыши на суперкомпьютере BlueGene L:

    18:53

    Panda Software: Malware Radar - автоматизированное решение для полной проверки корпоративных сетей:

    15:15

    Безопасность: WinPatrol v.19.4.2007:

    14:50

    Утилиты: doPDF v.5.0.216:

    14:25

    Cyber-Shot S800: компактная цифровая камера Sony с 6х оптическим зумом:

    14:08

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.1.0.756/757:

    14:00

    Утилиты: Asynx Planetarium v.2.12:

    13:35

    Настройщики: nHancer v.2.2.3:

    13:10

    Popdrive – каким должен быть USB-накопитель для «админа»:

    13:03

    Intel помогает японцам, чтобы поскорее оснастить UMPC TV-тюнерами:

    12:50

    Утилиты: Metamorphose v.1.0.5:

    12:45

    Maxell начинает поставки DAT 160 - шестого поколения носителей DDS:

    12:33

    Настройщики: TuneUp Utilities 2007 v.6.0.2200:

    12:20

    Общение в сети: Gizmo v.3.1.0.273:

    11:55

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.3.7.1018:

    11:30

    ZyXEL начинает поставки IP DSL-коммутаторов IES-6000 :

    11:17

    Восстановление данных: Recuva v.1.01.062 Beta:

    11:05

    Резервное копирование: Backup4all v.3.9:

    10:40

    Медиаплееры: rulesPlayer v.0.99.2:

    10:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SearchInform MailSniffer v.0.98.2.0 RC:

    09:50

    Виртуальные машины: VMware v.5.5.4:

    09:25

    Настройщики: nVidia nTune v.5.05.38.00:

    09:05

    Общение в сети: Skype v.3.1.0.152:

    08:45

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.20:

    08:30

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X/JMB37X:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 апреля):

    08:00

    Даты выхода Radeon HD 2900, 2600, 2400, GeForce 8800 Ultra и фото последней (обновлено):

    07:49

    Hynix готовится к выпуску флэш-памяти типа NAND но нормам 48 нм:

    00:59

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