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    4 апреля 2007

    Apple снизила цены на мониторы:

    22:43

    Apple предлагает восьмиядерные Mac Pro:

    20:34

    KRK VXT — серия из трех моделей активных студийных мониторов, выполненных в стиле Exposé E8B:

    19:16

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.9.0402:

    19:00

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.3 Build 610 Beta:

    18:35

    Мультимедиа: Reaper v.1.835:

    18:10

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.2.1.0.101:

    17:45

    D-Tek: ватерблок для GPU FuZion GFX:

    17:37

    Безопасность: SpyRemover v.2.70:

    17:20

    PLDS — совместное предприятие Lite-On и Philips:

    17:14

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.5:

    16:55

    Чипсет nForce 650i — король разгона?:

    16:50

    Диагностика: BGEye v.3.0.3.1:

    16:30

    Sun представляет новые UltraSPARC IV+ с увеличенными частотами:

    16:17

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.5.4:

    16:05

    Google Desktop позволяет производить поиск по локальным документам:

    15:52

    DisplayPort 1.1 - уже промышленный стандарт благодаря VESA :

    15:47

    Настройщики: Samurize v.1.64.3:

    15:40

    Kaspersky Internet Security с лицензией на 10 лет: «Лаборатория Касперского» отмечает свое 10-летие:

    15:18

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.2.9 Build 155:

    15:15

    Файловые обменники: BitComet v.0.86:

    14:50

    Утилиты: WinSnap v.2.0.5:

    14:25

    Конвертеры: Any Video Converter v.1.32:

    14:00

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.1 Beta 2:

    13:35

    Архиваторы: WinRAR v.3.70 Beta 6:

    13:10

    Sun: стоечный сервер Netra X4200 M2:

    12:58

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.14:

    12:45

    И, всё-таки, скорому существенному снижению цен на 4-ядерные процессоры Intel - быть!:

    12:31

    Samsung Syncmaster 225MS-R: строгий монитор «в чёрном» с входом HDMI:

    12:30

    Утилиты: WinMerge v.2.6.6:

    12:20

    Определена очередная дата представления AMD R600/RV610/RV630:

    11:58

    Scythe Katana 2: кулер с «косым» радиатором представлен официально:

    11:57

    Ritek Yego: флэш-накопитель и USB-хаб одновременно:

    11:56

    Настройщики: UltraMon v.3.0 Beta 1:

    11:55

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.0 RC1:

    11:30

    MaxStream XBee Series 2 – модули ZigBee с поддержкой всех мыслимых режимов:

    11:08

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.33.2:

    11:05

    Samsung выпускает «тихую и быструю» серию винчестеров SpinPoint S166:

    10:53

    Безопасность: Digital Patrol v.5.0.16:

    10:40

    Файловые менеджеры: CubicExplorer v.0.80 RC1a:

    10:15

    В год Свиньи даже кардридеры принимают соответствующую форму:

    10:07

    Transcend ExpressCard/34 SSD: твердотельный накопитель с непривычным интерфейсом:

    10:06

    Утилиты: Bulk Rename Utility v.2.5.3.1:

    09:50

    Чудеса демпинга: половина чипсета для Intel Viiv будет стоить 1 доллар:

    09:40

    Intel McCaslin (Stealey+Little River+ICH7-U): вторая редакция платформы UMPC:

    09:27

    Утилиты: Process Monitor v.1.11:

    09:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.21 Build 355:

    09:05

    Мышь Genius Traveler 355 Laser: скроллинг без шарика :

    08:57

    Thermaltake Cyclo: чтобы в корпусе не было темно, скучно и тепло:

    08:51

    Диагностика: System Analyser v.5.3q:

    08:45

    ATO выпустила обновленный видеорекордер для iPod:

    08:34

    Утилиты: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics Utility v.1.09b:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:15

    MaxVision снова удивляет: 8-ядерный «железный суперкомпьютер» MaxCube8230X:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 апреля):

    08:00

    OCZ PC2-9200 Reaper HPC: пока что - самая быстрая память с охлаждением на тепловых трубках:

    07:30

    Seagate готовит потребительский «десятитысячник»:

    06:37

    NVIDIA nForce 650i Ultra: «народный» чипсет выходит на рынок незаметно:

    06:36

    Logitech Wave — клавиатура для Vista?:

    01:06

    GeForce 8600GTS: одна новость хорошая другая не очень - в разгоне хорош, а в SLI не работает...:

    00:23

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