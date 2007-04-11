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    11 апреля 2007

    Выпущен Skype for Mac 2.6 Beta:

    23:49

    Электронный блокнот Mori 1.6 поддерживает теги:

    22:21

    Buffalo представляет скоростные DVD-приводы с интерфейсами ATAPI и SATA:

    22:19

    Toshiba представляет новые мощные ноутбуки Dynabook Satellite TXW/66AW:

    21:56

    Команда iSlayer выпустила iStat nano 2.0:

    20:10

    Утилиты: RegToy v.0.5.2.0:

    18:27

    ИТМиВТ: процессорный модуль для встраиваемых систем автоматического управления :

    18:18

    Настройщики: PowerStrip v.3.74.584 Beta:

    17:45

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.42:

    17:20

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7 Build 1170 Beta:

    16:55

    Интернет и сети: Hamachi v.1.0.2.1:

    16:30

    Файловые обменники: FrostWire v.4.13.1:

    16:05

    Память Crucial Technology Ballistix и Ballistix Tracer добралась до 1066 МГц:

    16:04

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.446 Build 991:

    15:40

    Запись: ImgBurn v.2.3.1.0:

    15:15

    Настройщики: WinXP Manager v.5.1.1:

    14:50

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.97:

    14:25

    HD-PL250U2: 250-Гбайт портативный накопитель от Buffalo:

    14:01

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.207:

    14:00

    Google может вернуться от AMD к Intel:

    13:55

    Утилиты: DriverMax v.2.4:

    13:35

    Выпуском 65-нм Turion и снижением цен на нынешние AMD отметит выпуск Intel Santa Rosa:

    13:31

    Утилиты: DeviceLock v.6.1.1:

    13:10

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.28.6:

    12:45

    Ноутбук LG X-Note X400: функциональный и стильный:

    12:43

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.40:

    12:20

    Фото дня: X-образный кулер для центрального процессора (обновлено):

    12:19

    Дефрагментаторы: PerfectDisk v.8.0 Build 63:

    11:55

    Архиваторы: TUGZip v.3.4.0.2:

    11:30

    Ответы CISCO теперь можно только слушать!:

    11:12

    Buffalo присоединяется к клубу «1 Тбайт»:

    11:11

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.32.01 Beta:

    11:05

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.28 Beta:

    10:40

    Медиаплееры: Evil Player v.1.19:

    10:15

    DX10 в исполнении NVIDIA для AGP-систем все же появится, позже…:

    10:14

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.1.9:

    09:50

    USB-маркер Xstamper компании SolidAlliance:

    09:49

    Через 2 недели AMD представит Radeon X2900 и покажет в деле Agena FX:

    09:36

    Безопасность: RogueRemover v.1.15:

    09:25

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.93.82 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:05

    Новые драйверы для SATA/RAID контроллеров Silicon Image:

    08:45

    iPodmods предлагает апгрейд диска iPod до 100 ГБ:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Ralink:

    08:30

    Обновление прошивки для CD/DVD-приводов Plextor (модели PX-716A/PX-716SA):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 апреля):

    08:00

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