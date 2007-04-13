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    13 апреля 2007

    Apple выпустит iPod с Wi-Fi?:

    23:58

    В Leopard будет новое оформление Finder?:

    22:50

    Безопасность: Norton Internet Security 2007 v.10.2.0.30:

    19:00

    Интернет и сети: News Messenger v.3.5:

    18:35

    Антивирусы: Multi Virus Cleaner 2007 v.7.4.5:

    18:10

    Microsoft: MSDN Library April 2007:

    17:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.38:

    17:20

    Медиаплееры: Juke v.3.9:

    16:55

    Редакторы: Jane v.1.54:

    16:30

    Графика: ImageTasks v.1.6:

    16:05

    Утилиты: DriverGrabber v.0.5.1 Beta:

    15:40

    Диспетчеры закачек: Dead Simple Downloader v.2.00.4560:

    15:15

    Настройщики: Cisco Snmp Tool v.2.10.1301 Beta:

    14:50

    Sony Vaio G: новый рекорд легкости установлен благодаря SSD:

    14:43

    Выпущена бета-версия Nisus Writer Pro:

    14:42

    Новый PROMT - перевод стал еще лучше:

    14:25

    ETegro Technologies представляет второе поколение напольных серверов Hyperion ES:

    14:12

    Native Instruments KORE 2 — второе поколение комплекса для музыкальных студий:

    14:03

    Дефрагментаторы: Vopt v.8.18:

    14:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.2.36:

    13:35

    ФОТОФОРУМ-2007:

    13:10

    Резервное копирование: EaseBackup v.5.72:

    13:10

    Восстановление данных: R-Studio v.3.6 Build 123531:

    12:45

    Фото дня: AMD/ATI R600 в разобранном виде:

    12:29

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 4 v.4.35:

    12:20

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.448a991:

    11:55

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.441 Build 991:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.50 Build 2895:

    11:05

    Шаг в новое измерение: IBM совершает переворот в полупроводниковой отрасли:

    10:41

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (10.04.2007):

    10:40

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.6.6:

    10:15

    Sony показывает 27" OLED-дисплей с феноменальной толщиной и контрастностью:

    10:01

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.4.0.3:

    09:50

    В итоге, AMD R600 станет Radeon HD 2900. Подробности о GPU:

    09:37

    PandaLabs: троян Cimuz.EL уже получил широкое распространение :

    09:25

    LaCie 526: HD-монитор на матрице H-IPS с отличным цветовым охватом:

    09:17

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.10.0.329:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.329:

    08:45

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0a:

    08:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 апреля):

    08:00

    Апельсины от GOODDRIVE: флэш-накопители GOODDRIVE mini емкостью 1 и 2 Гб:

    03:37

    Intel выводит с рынка три модели процессоров Xeon :

    03:10

    На что способна NVIDIA 8600GTS в конфигурации SLI, предварительные тесты :

    01:53

    Cantata Technology оснащает платформу для факсимильной и голосовой связи интерфейсом PCI Express:

    00:21

    Оперативная память может подорожать - Samsung снова переключается на NAND:

    00:00

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