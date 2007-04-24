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    24 апреля 2007

    Двухъядерные микроконтроллеры Renesas SuperH SH7205 и SH7265 радуют высокой производительностью:

    23:43

    Memorex Poker Chip - USB-накопитель для любителей азартных игр:

    23:31

    Блок питания OCZ StealthXStream:

    23:09

    Пять новинок в семействе цветных лазерных МФУ Lexmark: X782e, X940e, X945e, X500n и X502n:

    23:06

    Сканер Scan-Optics SO 300 сканирует до 300 страниц в минуту:

    22:39

    Buffalo Technology WLI-U2-SG54HG и WLI-U2-G54HG: адаптеры 802.11g с присосками и без:

    22:16

    iStat pro 4 поддерживает восьмиядерные Mac Pro:

    22:05

    NEC пополняет серию AccuSync тремя широкоформатными мониторами:

    22:01

    AMD R600 дебютируют в мае:

    21:43

    DDR3 в продаже - уже в следующем квартале:

    21:27

    Фото дня: концепт ПК Samsung Digiplan:

    20:51

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.1:

    19:00

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.76:

    18:35

    Настройщики: RegCompact.NET v.2.0:

    18:10

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.8 Build 2267:

    17:45

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.87:

    17:20

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.33:

    16:55

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.99.1:

    16:30

    Smultron 3.0 получил новый интерфейс:

    16:09

    Графика: Picasa2 v.2.6 Build 36.36 Beta:

    16:05

    Графика: TwistedBrush v.12.8:

    15:40

    Кодеки: VistaCodecs x64Components v.1.1.8:

    15:15

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.04.20:

    14:50

    Apple опубликовала информацию об iChat Theater:

    14:34

    Восстановление данных: R-Studio v.3.6 Build 123532:

    14:25

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.3.8:

    14:00

    Интернет и сети: Sandboxie v.2.86:

    13:35

    Intel: 17 процессоров, которые подешевели, очередной виток ценовой войны :

    13:20

    EM60322 – компактная barebone-система форм-фактора Mini ITX.:

    13:15

    Утилиты: BySoft FreeRAM v.4.0.4.831:

    13:10

    Настройщики: WinTools.net Professional v.8.4.1:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.3.3:

    12:20

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.3.01 Beta:

    11:55

    Знание – сила: оно позволяет процессору NL8000 принимать 1,2 млрд. решений каждую секунду:

    11:52

    Google стала самой дорогой торговой маркой, а Intel и Microsoft подешевели:

    11:51

    Графика: GIMP v.2.2.14:

    11:30

    MRI-«микроскоп» IBM позволяет увидеть наночастицы:

    11:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamAware v.4.5.1:

    11:05

    Toshiba готовится начать выпуск флэш-памяти по нормам 43 нм:

    10:51

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.2.44:

    10:40

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.4.2 Public Beta 2:

    10:15

    Hitachi GST представляет трио «серверных» жестких дисков:

    10:03

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.4.3 Final:

    09:50

    Безопасность: Ad-Aware 2007 Beta 6:

    09:25

    Общение в сети: QIP 2005 Build 8020:

    09:05

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme и NetLink:

    08:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.101.08 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4Kus:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 апреля):

    08:00

    Чего ожидать от Serial ATA III?:

    07:41

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