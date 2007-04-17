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    17 апреля 2007

    EDGE Tech выпускает USB-накопитель с поддержкой шифрования и ReadyBoost:

    22:55

    Qimonda и Advantest вместе придумают, как тестировать GDDR5:

    22:42

    Intel рассказывает о планах развития Geneseo:

    22:21

    Transcend наращивает объем модулей FB-DIMM DDR2-667 до 4 Гб:

    22:08

    Хит-парад GeForce 8500/8600: версии в исполнении Foxconn, Twintech, GIGABYTE, Chaintech, Leadtek и BFG:

    19:23

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (15.04.2007):

    19:00

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0-pre11:

    18:35

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.1 Final:

    18:10

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.32:

    17:45

    Выпущено обновление The Sims 2 Pets для Mac:

    17:31

    Архиваторы: WinRAR v.3.70 Beta 7:

    17:20

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.0 Beta:

    16:55

    Утилиты: VistaGlazz v.1.0:

    16:30

    Утилиты: SkinStudio v.5.01:

    16:05

    Конвертеры: Prism Video Converter v.1.01:

    15:40

    Утилиты: ObjectBar v.2.0:

    15:15

    Резервное копирование: Genie Backup Manager Pro v.7.0.217.389:

    14:50

    Безопасность: FirePanel Vista v.1.2.5.0:

    14:25

    Утилиты: CPM (Cute Partition Manager) v.0.9.7:

    14:00

    Мониторинг трафика: Bitmeter II v.3.5.3:

    13:35

    Intel: "Skulltrail" — имя новой платформы для игроков и энтузиастов :

    13:18

    Пекинский IDF: новости о Wireless USB:

    13:10

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.9.0.45.0:

    13:10

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.2.38:

    12:45

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.13.00a:

    12:20

    Интернет и сети: McAfee SiteAdvisor v.2.4.0:

    11:55

    Alien Skin выпустила Intel-версии плагинов для Photoshop:

    11:44

    GIGABYTE: новые GeForce 8600GT с пассивной системой охлаждения Silent-Pipe II:

    11:30

    Мониторинг трафика: Bandwidth Monitor Extreme v.2.51:

    11:30

    Dell попрощалась с Axim, но не с рынком КПК:

    11:22

    Ответы CISCO теперь можно прочитать!:

    11:06

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.1 Beta:

    11:05

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.2.9:

    10:40

    Sun и Fujitsu покажут микропроцессор нового поколения через несколько дней:

    10:31

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (15 неделя 2007 года):

    10:15

    Кому достался миллион долларов в конкурсе Intel на лучший дизайн домашнего ПК и как он будет потрачен?:

    10:12

    16 Гбайт памяти в КПК? С новой технологией Toshiba это возможно:

    10:10

    DXG-589V: фото-видеокамера для геймеров:

    10:10

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.10.0.330:

    09:50

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.330:

    09:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:05

    Чтобы USB-разъемы не вываливались из хаба, в Sealevel Systems решили прикрутить их винтами:

    09:05

    GeForce 8600GT, отличия от 8600GTS и другие данные о графическом процессоре:

    09:01

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    08:45

    I/OMagic TeraBank – внешний накопитель объемом 1 Тб:

    08:37

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.101.02 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:15

    У Transcend готов 32-Гб твердотельный накопитель с интерфейсом IDE:

    08:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 апреля):

    08:00

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