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    3 апреля 2007

    Microchip впервые в мире размещает 16-разрядный MCU и 64 Кб флэш-памяти в 28-контактном корпусе:

    23:34

    Spansion MirrorBit Eclipse: как объединить три типа памяти в одном кристалле:

    23:15

    STEC представляет первый в мире «настоящий» USB-накопитель промышленного качества:

    22:47

    MacSoft выпустила демо Age of Empires III:

    21:38

    Утилиты: Pfrank v.1.94:

    19:00

    Настройщики: System Mechanic v.7.1.8.4:

    18:35

    Trust: анонс новых лазерных мышей:

    18:31

    Утилиты: Registry First Aid v.6.0:

    18:10

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.85:

    17:45

    Веб-бразуеры: Netscape v.8.1.3:

    17:20

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1243 Beta:

    16:55

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.82.1002:

    16:30

    Spartan-DSP: бюджетные FPGA с расширенными DSP-возможностями:

    16:07

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.27 Beta:

    16:05

    Медиаплееры: JetAudio v.7.0.0.3001:

    15:40

    Мультимедиа: TVU Player v.2.3.2 Beta 32:

    15:15

    Безопасность: Malware Removal Tool - April 2007 Edition:

    14:50

    CompAmerica Orca Extreme: самый мощный ноутбук из доступных в продаже:

    14:41

    Флагманский чипсет AMD RD790 проходит сертификацию PCI SIG:

    14:40

    i-Lit OVAL: колонки и светомузыка «в одном флаконе»:

    14:39

    Кто связал маленького человечка? Забавный аксессуар для USB-кабеля one man tied:

    14:31

    Интернет и сети: Hamachi v.1.0.2.0:

    14:25

    REAL Software выпустила REALbasic 2007 Release 2:

    14:19

    Renesas объединяет микроконтроллер, флэш-память, Ethernet, USB и другие блоки в одной микросхеме:

    14:14

    Atmel AVR32 UC3A: 32-разрядные микроконтроллеры с рекордно малым энергопотреблением:

    14:05

    Редакторы: FoxEditor v.0.7.5.2:

    14:00

    Безопасность: FileASSASSIN v.1.05:

    13:35

    Утилиты: eXPert PDF Reader v.1.5.960:

    13:10

    Безопасность: F-Secure BlackLight v.2.2.1061 Beta:

    12:45

    Icron WiRanger: первый беспроводной хаб USB 2.0, использующий Wi-Fi, поступает в продажу. Цена не радует:

    12:22

    Утилиты: Aston v.1.9.4:

    12:20

    SanDisk планирует скорый выпуск карт microSDHC:

    11:57

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.3.6:

    11:55

    Sony DRU-835A: новый рекордер DVD с поддержкой LightScribe:

    11:44

    Интернет и сети: Sandboxie v.2.84:

    11:30

    Дефрагментаторы: Vopt v.8.16:

    11:05

    Кодеки: X Codec Pack v.2.1.4 Build 416:

    10:40

    PCI-карты Raritan eRIC G4 для удаленного управления KVM-over-IP — уже в России:

    10:32

    Утилиты: Phone Xpress v.1.0.207:

    10:15

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (13 неделя 2007 года):

    09:50

    «Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за март 2007 года:

    09:25

    Задай свой вопрос Intel прямо сейчас!:

    09:10

    Интернет и сети: новый инструмент для вертикального поиска или поиска по сайту:

    09:05

    Acorp: новая программа настройки модемов:

    08:45

    Обновление прошивки для DVD-приводов AOpen модели DSW1812P:

    08:30

    Диагностика: PC Wizard 2007 v.1.73:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 апреля):

    08:00

    nMedia SVC-737CU: эффективный кулер для видеокарт в тесных корпусах:

    07:13

    Power.org разработает требования к встраиваемой платформе:

    01:24

    Два новых привода I-O Data с интерфейсом SATA:

    00:38

    «Панельные ПК» Ampro обзаводятся новыми XGA-экранами:

    00:37

    В университете Айовы создана самая правдоподобная комната виртуальной реальности:

    00:13

    Acer Aspire 5103: новый ноутбук на платформе AMD:

    00:12

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