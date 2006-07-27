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    27 июля 2006

    Macromedia Director получит поддержку процессоров Intel:

    23:55

    Apple признает дефекты в корпусах MacBook:

    23:29

    iPod рассчитан на четыре года эксплуатации:

    22:44

    RCP или как упаковать любую электронику в один корпус по методу Freescale :

    22:19

    iSlayer выпускает iStat Pro 3.0:

    21:43

    ATI ставит точки над i:

    19:06

    Официальный ответ ATI на вопрос о лицензии на чипсеты для Intel:

    18:27

    Sony PRS-500 eBook придется еще подождать:

    17:27

    GDA представляет AMC-платформу на микропроцессорах PowerQUICC III:

    17:18

    Часы, будильник, календарь, термометр и очиститель воздуха… с USB-подключением:

    17:00

    Intel возобновляет поставки Celeron D 315 и 326:

    16:48

    Freescale PowerQUICC III – процессорная архитектура для нового поколения сетей:

    16:25

    Transcend JetFlash 168 - USB-брелоки в восточном стиле :

    16:06

    Mozilla выпускает Firefox 1.505:

    15:45

    Веб-браузеры: Opera v.9.01 Build 8543/3486/396 Beta:

    15:40

    OLPC получает заказ на миллион 100-долларовых ноутбуков:

    15:36

    Connect One: сопроцессор для аппаратного шифрования сетевого трафика:

    15:18

    Медиаплееры: WinAmp v.5.25 Build 787 Beta:

    15:15

    Графика: ForceVision v.3.35 RC3:

    14:50

    STMicroelectronics: специализированные процессоры тоже становятся многоядерными:

    14:48

    Image MASSter или как размножаются винчестеры?:

    14:41

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.20.6:

    14:25

    Спецификации Intel IGP G965, Q96x и 946GZ, теперь уже окончательные:

    14:25

    Чтобы обойти IBM в гонке суперкомпьютеров, японцам понадобилось 4 года и 9 миллионов долларов:

    14:10

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.725:

    14:00

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.0.15:

    13:35

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.3.0:

    13:10

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.0.8.579:

    12:45

    Intel: официальный выход Core 2 Duo:

    12:41

    Oxygen Software успешно прошла сертификацию Symbian Ltd.:

    12:20

    Panda Software: Panda DesktopSecure for Linux:

    11:55

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.72/v.1.56:

    11:30

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.73 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.54:

    11:05

    Microsoft: средство блокировки автоматического обновления Internet Explorer 7:

    10:40

    Microsoft: средство "Диагностика сети" (KB914440) (Updated):

    10:15

    Samsung: 8-Гб носитель MMCplus с высокой плотностью записи:

    10:09

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5.0.5:

    09:50

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.130:

    09:25

    Thermaltake Muse OTB2.5-портативный накопитель на 2,5" дисках (eSATA):

    09:20

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.1.3:

    09:05

    Nikon D80: фото дня:

    09:04

    Архиваторы: PowerArchiver 2006 v.9.63:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.68 для чипсетов NVIDIA Quadro/GeForce Go 7300/7600:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4Kus:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 июля):

    08:00

    Panasonic DMW-SDP1: просмотр фотографий на HD TV:

    01:26

    Panasonic анонсирует LF-P967C - портативный пишущий DVD-привод:

    01:12

    Hitachi анонсирует eBook-дисплей Albirey (теперь 4096-цветный!):

    00:19

    AMD демонстрирует четырёхъядерную настольную платформу 4x4:

    00:06

    BOMC-C2 и BOMU-RC2 - мыши с функцией "double click" для ленивых?:

    00:02

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