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    12 июля 2006

    iMac за $899 студентам больше не продают:

    23:58

    GALAXY: серия видеокарт с пассивным охлаждением ZaZen:

    22:14

    TDK SNAP N' SAVE - надежная упаковка для DVD-носителей:

    21:09

    Стабильная AMD-NVIDIA Business Platform, или «всё зависит от точки зрения»:

    20:07

    MiniPRO Mouse 2 - мышь, которая работает паря в воздухе:

    18:53

    Rollei dx63: компактная фотокамера с 3-дюймовым дисплеем:

    18:43

    Nextest Systems Magnum Grande - новая линия для тестирования флэш-памяти:

    18:32

    Новые чипы управления питанием NEC: меньше и эффективнее:

    18:11

    ASML Twinscan XT:1900i - сканер для 40-нм и 32-нм иммерсионной литографии:

    17:23

    RDR: производителей ИС спасут строгие правила:

    17:07

    Mac Pro будет использовать Xeon?:

    16:59

    Новые чипсеты ATI и NVIDIA для платформы Socket AM2:

    16:06

    Intel не даст "умереть" BTX:

    16:00

    Apple обновляет Boot Camp:

    15:55

    FTP-клиенты: Core FTP v.1.3c Build 1447.6:

    15:40

    Buffalo RUF2-FS: линейка USB-брелоков со сканером отпечатка пальцев:

    15:27

    Немецкие специалисты улучшили BlueRay:

    15:20

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.4.0:

    15:15

    Планы Lite-On по выпуcку DVD-приводов с интерфейсом SATA:

    15:12

    Безопасность: Spy Sweeper v.5.0.5.1286:

    14:50

    Новая технология позволит увеличить выпуск датчиков изображения на 40%:

    14:45

    MagJack Compressor: специальные RJ-45 разъемы для компактных устройств и мощных серверов:

    14:43

    Новые версии препресс-инструментов PDF Handshake UB, pdfInspektor3:

    14:31

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.13:

    14:25

    Внешний мультиформатный DVD-рекордер LG GSA-E10L:

    14:24

    Флэш-брелоки A-Data на любой вкус:

    14:19

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.3.2.605/606:

    14:00

    Широкоэкранный ноутбук Fujitsu работает автономно 11 часов:

    13:51

    Microtronix: новые вычислительные модули Firefly II на основе FPGA Altera Cyclone II:

    13:37

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.7.7:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.5.9:

    13:10

    Протеины позволят создать оптические носители объёмом 50 Тб:

    12:58

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.18:

    12:45

    Утилиты: Process Explorer v.10.2:

    12:20

    SPARKLE: новые видеокарты на базе GPU NVIDIA GeForce 7600 GS для AGP-систем:

    12:19

    LG Flatron L194WT/L204WT - новые высококонтрастные ЖК-мониторы:

    12:10

    Технология Lightscribe в цвете - у Hewlett-Packard уже в этом году:

    11:58

    Утилиты: Autoruns v.8.53:

    11:55

    VIA нацеливает свой C7-M на рынок UMPC и готовит новый чипсет для него же:

    11:53

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.15:

    11:30

    MB91683 и MB91686: новые процессоры изображений сделают камеры еще компактнее:

    11:15

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.62 Build 614:

    11:05

    Объектив Sigma 70mm 1:2.8 EX DG MACRO: забудьте слово «дешево»:

    10:41

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.010 Build 939:

    10:40

    I-O Data DVR-AN18GL: один из первых 18-скоростных DVD-приводов:

    10:30

    Интернет и сети: WinGate v.6.1.4.1099:

    10:15

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8185/RTL-8187):

    09:50

    Диагностика: SmartDoctor v.4.87:

    09:25

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.34:

    09:05

    Новая версия драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты NVIDIA):

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:30

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 июля):

    08:00

    Пополнение в семействе микроконтроллеров Microchip: PIC16F631/677 :

    01:49

    Novellus прокладывает медным проводникам дорогу к 32 нм:

    01:24

    Новые подробности о Santa Rosa, появление терминов MoEB и Matanzas:

    00:33

    32-ядерные процессоры Intel будут упакованы по технологии BBUL:

    00:26

    Видеокарты MSI на базе GeForce 7900GT и 7600GT с поддержкой HDCP:

    00:13

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