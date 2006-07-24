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    24 июля 2006

    TypeIt4Me 3.0 — UB-утилита в помощь наборщику:

    23:52

    Sunon Waturbo: водяная система "под маской" обычного кулера:

    19:14

    Informatica: ручка-детектор сетей Wi-Fi:

    18:31

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.26.6:

    17:45

    Графика: Picasa2 v.2.5 Build 32.41 Beta:

    17:20

    Zaward ZSD-300S и ZSD-420S - мощные БП для графических адаптеров:

    16:58

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.3.8:

    16:55

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.7.6:

    16:30

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.722:

    16:05

    Мультимедиа: PhotoToFilm v.2.6.2.65:

    15:40

    beaTunes 1.0 автоматически создает плейлисты iTunes:

    15:31

    DVD+RW Alliance создаёт в Тайване отдельную группу тестирования :

    15:28

    Утилиты: ReNamer v.4.10:

    15:15

    Tascam US-122L и US-144: USB 2.0 аудио/MIDI интерфейсы с поддержкой 24 бит 96 кГц:

    15:10

    Компьютеры Dell на базе процессоров AMD будут делать Quanta и Mitac:

    14:52

    Интернет и сети: Pass2Go v.6.7.6:

    14:50

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.35.00.242:

    14:25

    Staccato готова к Certified Wireless USB Developers Conference:

    14:04

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.3.2.1028:

    14:00

    AMD и ATI подтвердили планы объединения; деньгами покупатель заплатит 4,2 млрд. долл.:

    13:53

    Liantec: новые дочерние платы с шиной Tiny-Bus:

    13:44

    Безопасность: WinPatrol v.10.0.3.0:

    13:35

    Безопасность: Browser Hijack Retaliator 4.5:

    13:10

    ARINC eFlyBook – электронный планшет для авиаторов:

    13:03

    HDMI-решения станут дешевле :

    13:01

    Антивирусы: Comodo AntiVirus v.1.1 Beta:

    12:45

    Веб-браузеры: Opera v.9.01 Build 8542/3482/395 Beta:

    12:20

    NVIDIA nForce3 250 ещё жив - системная плата ASRock AM2NF3-VSTA:

    12:11

    До объявления о сделке AMD-ATI остаются считанные часы:

    12:07

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.70:

    11:55

    ABIT отзывает дефектные системные платы:

    11:37

    Чистильщики: CleanCenter v.1.40.13:

    11:30

    Диоды Шотки помогут улучшить блоки питания настольных ПК:

    11:18

    Новые ЖК-мониторы Samsung SyncMaster 740BX и 940BX:

    11:16

    Переключатели KVM-over-IP Raritan Dominion KX464 и KX132 — уже в России:

    11:16

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.6.5.731.000:

    11:05

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.4 Build 969 Beta:

    10:40

    Медиаплееры: Windows Media Lite v.2.40:

    10:15

    Утилиты: Dead Pixel Tester v.2.20:

    09:50

    Samsung и i-Free создали встроенный Java-проводник к порталу производителя:

    09:25

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 июля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 17 по 23 июля 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 17 по 23 июля 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 17 по 23 июля 2006 года):

    08:00

    AMD: снижение цен на настольные процессоры в среднем на 47%, изменение цен "в последний момент":

    06:27

    Intel займется доработкой P965 Express, 946GZ и 946PL:

    00:30

    MSI P965 Platinum и P965 Neo - две платы для Intel Core 2 Duo:

    00:20

    «Солнечный» и «Skype-фонный» флэш-диски A-DATA:

    00:10

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