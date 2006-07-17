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    17 июля 2006

    inMotion iM500 – миниатюрная акустическая система для iPod nano:

    23:39

    Оливковое масло заменит кремний?:

    23:11

    Готов прототип топливного элемента, использующего воду:

    21:01

    Lite-On IT планирует начать выпуск 20x DVD-накопителей в 4 квартале, а существующие модели продолжают дешеветь:

    20:32

    Компания SanDisk доводит объем карточек SD до 4 Гб:

    20:07

    Обновились утилиты для мобильных телефонов PhoneDirector и PhoneAgent:

    18:12

    Утилиты: novaPDF v.4.0 Build 173:

    17:20

    Настройщики: Super Utilities v.6.39:

    16:55

    Чистильщики: CM DiskCleaner v.1.8.5:

    16:30

    Trinity - портативная цифровая звуковая рабочая станция под управлением Linux:

    16:29

    Intel Classic 965SSC MicroATX - системная плата для Core 2 Duo:

    16:20

    MC-7000: «биржевой» КПК от Mobile Compia:

    16:19

    Медиаплееры: Zoom Player v.5.00 Technology Preview 7:

    16:05

    Мультимедиа: Reaper v.0.988:

    15:40

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.8.1:

    15:15

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.8.1:

    14:50

    Ableton Live 6 с поддержкой многоядерных процессоров и не только:

    14:48

    Мультимедиа: PhotoToFilm v.2.6.1.64:

    14:25

    Медиаплееры: Real Alternative Lite v.1.49:

    14:00

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.95:

    13:35

    Американцы начнут получать паспорта с RFID уже в августе:

    13:20

    Цены и сроки доступности материнских плат для Core 2 Duo на чипсетах NVIDIA:

    13:13

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.1.3.00.63/v.2.1.00.03:

    13:10

    WriteRoom 1.0 - оригинальный текстовый процессор:

    12:53

    STMicroelectronics: новая линейка микроконтроллеров с флэш-памятью:

    12:51

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.1h (от 14 июля):

    12:45

    Диагностика: FileMon v.7.03:

    12:20

    Диагностика: SIV 3.14:

    11:55

    Архиваторы: WinRAR v.3.60 Beta 7:

    11:30

    Новые модули SO-DIMM DDR2 SDRAM White Electronic Designs для стабильной работы серверов:

    11:06

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 112 Beta:

    11:05

    Intel Tulsa: более миллиарда транзисторов, 16 Мб кэша L3, 27 августа:

    10:59

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.3.1:

    10:40

    Настройщики: nVidia nTune v.5.00.08.06:

    10:15

    Графика: HyperSnap-DX v.6.10.01:

    09:50

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    09:25

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek (модель PX6200TC):

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 июля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 10 по 16 июля 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 10 по 16 июля 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 10 по 16 июля 2006 года):

    08:00

    Conroe Е4300 - новый недорогой процессор семейства Core 2 Duo:

    00:20

    Робот-охранник Room Defender поступает в продажу:

    00:10

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