  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    31 июля 2006

    iRecordMusic получила поддержку MP4 AAC:

    23:20

    Evergreen DN-SCM81 - аудиоинтерфейс с USB-подключением:

    20:31

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.64:

    20:15

    iPhone дебютирует на WWDC?:

    20:14

    CPU-1421 - PC/104-Plus одноплатный компьютер (SBC) на AMD Elan SC520:

    20:06

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.5.1:

    19:50

    Запись: Blindwrite Suite v.6.0.0.17:

    19:25

    Графика: Picasa2 v.2.5 Build 32.43 Beta:

    19:00

    Запись: PlexTools Professional XL v.3.10:

    18:35

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.7.7:

    18:10

    Интернет и сети: Pass2Go v.6.7.7:

    17:45

    Hitachi демонстрирует карманный топливный элемент:

    17:33

    Диагностика: BGEye v.2.86:

    17:20

    Миниатюрный геомагнитный датчик Yamaha YAS529:

    16:57

    Sony и Sony Ericsson создали новый модуль ЖК-экрана для мобильных телефонов:

    16:56

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.95 Beta:

    16:55

    Головок для оптических накопителей нового поколения на всех не хватит:

    16:38

    Apple отзывает батареи MacBook Pro:

    16:32

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.02 Platinum:

    16:30

    Настройщики: Super Utilities v.6.4:

    16:05

    Задержки Intel G965 могут негативно сказаться на продажах Core 2 Duo:

    15:51

    Чистильщики: System Cleaner v.5.52:

    15:40

    Антивирусы: Anti...worm v.1.010.0156:

    15:15

    StarForce: новый продукт FrontLine Pro DVD-R:

    14:50

    "Доктор Веб" информирует о вирусной опасности - Trojan.PWS.LDPinch.1061:

    14:25

    Общение в сети: mIRC v.6.2:

    14:00

    Microsoft: Windows Media Components for QuickTime v.2.1:

    13:35

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.3.01:

    13:10

    Thermaltake Cyclo – чтобы память была холодной:

    13:03

    CD/DVD: UltraISO v.8.2.0.1665 PE:

    12:45

    ASRock ConRoe945G-DVI - системная плата для Core 2 Duo:

    12:28

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.7:

    12:20

    SiS готовит новые южные мосты SiS 967 и 968:

    11:59

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.10:

    11:55

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.1019.2378:

    11:30

    Общение в сети: Miranda IM v.0.5 Final:

    11:05

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.4.2:

    10:40

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.55 Final:

    10:15

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Rhine от VIA:

    09:50

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:25

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 июля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 24 по 30 июля 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 24 по 30 июля 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 24 по 30 июля 2006 года):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018