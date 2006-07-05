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    5 июля 2006

    Клиент Apple Mail тайком связывается с сервером Apple:

    23:52

    PC-P4 - пара новых сетевых медиасерверов Buffalo :

    22:16

    Sony Micro Vault Tiny - рекорд миниатюризации флэш-накопителей? :

    20:03

    Чипсеты для Intel платформы компаний ATI и NVIDIA:

    19:54

    Samsung начинает массовый выпуск GDDR4:

    19:32

    Jetway 775GT2-LOG - системная плата на основе NVIDIA nForce 570 SLI Intel Edition:

    18:12

    Apple представила iMac за $899:

    17:39

    250-долларовые домашние роботы Takaratomi - уже в следующем году:

    17:33

    Устройство для чтения электронных книг iLiad поступает в продажу:

    17:22

    Axes VP8360-B/100 - цифровой фотоальбом, медиаплеер по совместительству:

    16:38

    Sematech доказывает жизнеспособность high-k для норм 45 нм:

    16:17

    Chartsmith v1.3 — UB-программа для создания диаграмм:

    15:11

    Sony: ленточная библиотека StorStation LIB-D81 AIT-2 Turbo Autoloader:

    14:01

    KAMA CONNECT: USB-переходник для SATA и IDE:

    13:28

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.35.00.142:

    13:10

    eVGA анонсировала версию GeForce 7950 GX2 с водяным охлаждением:

    12:48

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.1.9.1:

    12:45

    Интернет и сети: Radmin v.2.2:

    12:20

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.62:

    11:55

    Комплекты Cakewalk SONAR Power Studio 250 / 660 — секвенсор плюс аппаратный аудио интерфейс:

    11:34

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 v.1.5.2.342:

    11:30

    Samsung - роботы-пылесосы второго поколения?:

    11:26

    Buffalo LinkStation Pro - перпендикулярная запись приходит в NAS-устройства:

    11:15

    RightMark: CPU Clock Utility v.2.1:

    11:05

    SecureIT: Zlock v.1.2:

    10:40

    Paragon Software русифицирует линейку новых коммуникаторов Rover:

    10:15

    Microsoft: вторую бета-версию Windows Vista загрузили из Интернет более 2 миллионов человек:

    09:50

    Panda Software: топовая десятка вирусов июня:

    09:25

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.1 Build 1010:

    09:05

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.73 Build 702:

    08:45

    Разгон: Dual CoreCenter v.1.0.1.6:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 июля):

    08:00

    Гетерогенная мультиядерная архитектура микропроцессоров Intel:

    03:43

    AMD программно правит ошибки в Athlon 64 X2:

    00:07

    Sharp W-Zero3 WS700SH - коммуникатор с VGA-дисплеем:

    00:03

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