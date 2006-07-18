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    18 июля 2006

    Galaxy 7600 GS AGP: официальный анонс:

    23:27

    Клиент для NetWare работает на Intel-Mac:

    23:00

    Iomega: удвоение емкости REV-накопителей, теперь 70 Гб на диск:

    22:47

    Apple будет продавать Parallels Desktop:

    21:44

    Samsung задерживается с выпуском 8-Гбит флэш-памяти типа NAND:

    21:13

    Флэш-память готова бросить вызов винчестерам:

    21:00

    Плагины Slick работают на процессорах Intel:

    19:26

    Одноплатный компьютер Advantech PCM-9375:

    19:13

    Анонс в Европе первого 18x скоростного пишущего DVD-привода LG:

    18:54

    Aspyr выпускает патч для Civilization 4:

    18:34

    Atheros AR6101: беспроводная платформа для маленьких VoIP-телефонов:

    18:21

    Morse Code Drive: флэш-накопитель с клавиатурой:

    17:22

    Подключаем КПК к внешним дисплеям, решение Spectec:

    17:15

    Dell Wireless 1500 - адаптер беспроводной сети с поддержкой 802.11n:

    17:10

    Российская премьера новой серии серверов Dell PowerEdge:

    16:28

    Планшетный (UMPC) ПК Daewoo Solo M1 :

    16:21

    Новая инициатива DARPA как гарант будущей интеллектуальной безопасности:

    15:48

    Пакет для создания подкастов Übercaster готов к бета-тестированию:

    15:47

    Juniper Networks: новый маршрутизатор M120:

    15:28

    NEC ValueOne MT - 7 новых компьютеров для дома:

    14:54

    USB Rota-Rota: хабы разные нужны…:

    13:51

    Графический адаптер HIS X1600XT IceQ - тихая золотая середина:

    13:23

    Intel снижает цены на чипсет 865G:

    12:44

    Optical Desktop 3000: новые беспроводные наборы клавиатура + мышь от Microsoft:

    11:43

    Itanium 2 (Montecito) - официальный анонс «тяжелой артиллерии» среди процессоров Intel:

    11:18

    MSI NX7600GS-TD256 - стартовали продажи нового ускорителя с интерфейсом AGP:

    11:17

    Двухъядерные процессоры AMD Sempron - уже в следующем году:

    09:34

    Изучение телепатии в виртуальной реальности:

    02:09

    AMD: у Intel неверна методика замера производительности на ватт:

    00:17

    IBM о проблемах в производстве Cell и путях повышения процента выхода годных чипов:

    00:08

    AMD НЕ работает над "многопоточностью наоборот":

    00:02

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