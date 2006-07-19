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    19 июля 2006

    Kerio MailServer работает на процессорах Intel:

    23:53

    В новых iPod будут чипы от NVIDIA?:

    23:21

    Японский USB-хаб с музыкой:

    22:35

    launch2net 1.2 – новая версия утилиты для мониторинга мобильного Интернета:

    22:12

    Три новых DVD-привода Teac:

    19:18

    Новые МФУ Aficio от Ricoh: для тех, кто печатает много:

    18:01

    Ускоренный вариант адаптера на X1900XTX - HIS X1900XTX IceQ 3 Turbo:

    17:19

    ARM сообщает об усовершенствовании контроллеров памяти ARM Velocity:

    16:43

    PC/104-модуль LiPPERT Cool LightRunner 2:

    15:43

    Missing Sync поддерживает Windows Mobile 5:

    15:32

    Sony VRD-MC3 и VRD-VC30 - DVD-рекордеры, которым не нужен ПК:

    15:02

    Три новых ЖК-монитора «с козырьком» в серии LaCie 300 :

    14:55

    Mushkin HP-550 - мощный и тихий блок питания для массового рынка:

    14:53

    Дисплеи с LED-подсветкой идут в ноутбуки:

    14:49

    UWB-трансивер Infineon: для мобильных устройств, но не только для них:

    14:41

    Verbatim представляет новую серию USB-накопителей:

    13:47

    Kaspersky: Mail Gateway 5.5 для Linux/Unix:

    13:10

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (28 неделя 2006 года):

    12:45

    M-Audio Conectiv — USB аудио интерфейс для диджеинга:

    12:38

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.119.309:

    12:20

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.8.2.309:

    11:55

    SigmaTel анонсирует новые референс-дизайны для цифровых фоторамок:

    11:41

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.26:

    11:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate/Corporate Edition 2006 v.3.01 Build 652:

    11:05

    Интернет и сети: Google Earth v.4.0.1693 Beta:

    10:40

    Samsung всё-таки начинает производство 8-Гбит памяти NAND:

    10:38

    MRV выпускает сменные гигабитные трансиверы SFP для DWDM :

    10:30

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.01.240:

    10:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:50

    Официальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий 590 SLI Intel Edition:

    09:25

    Официальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий 570 SLI Intel Edition:

    09:05

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek (модель PX7300GS):

    08:45

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    08:30

    Неофициальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 июля):

    08:00

    AMD сворачивает работы по Geode?:

    05:25

    Sony: анонс долгожданного Blu-ray привода BWU-100A состоялся:

    03:50

    Дальнейшее снижение цен до конца года: позиция Intel (позитивная):

    01:30

    Дальнейшее снижение цен до конца года: позиция AMD (негативная):

    01:20

    Cнижение цен на мобильные процессоры AMD в июле и октябре:

    01:11

    Intel готовит системные платы на основе Bearlake:

    00:11

    Ноутбук ASUS W3J-H026P: компактность функциональности не помеха:

    00:10

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