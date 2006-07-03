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    3 июля 2006

    PopChar X 3.0 - новая версия утилиты для вставки символов:

    23:55

    Apple расширяет розничный ассортимент MacBook:

    23:23

    Blu-ray-рекордер BenQ BW1000 - официально:

    21:22

    Symantec предупреждает о новом «трояне»:

    20:49

    TDK представила миру 6x BD-R диски:

    19:26

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.630:

    18:10

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.7.4:

    17:45

    Intel прекращает выпуск процессоров для сокета 478:

    17:43

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.1.0:

    17:20

    Антивирусы: Anti...worm v.1.009.0154:

    16:55

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.20.2:

    16:30

    QuarkXPress 7 для Intel появится уже через месяц?:

    16:23

    CD/DVD: DVDFab v.2.9.8.0:

    16:05

    Южная Корея начинает крупномасштабный тест домашних роботов:

    15:52

    Диагностика: S&M v.1.7.2:

    15:40

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.85:

    15:15

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.3.0:

    14:50

    Lian Li: алюминиевый ATX-корпус G75:

    14:46

    Диагностика: BIOS Agent v.3.54:

    14:25

    Konica Minolta: самый яркий органический электролюминисцентный дисплей:

    14:13

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.8.2 Final:

    14:00

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.3 Final:

    13:35

    Intel GMA X3000 и GMA 3000: подробности:

    13:23

    Qimonda начинает поставки DDR3 SO-DIMM:

    13:12

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    13:10

    Antig Begini - тайваньский коммерческий топливный элемент уже в этом году:

    12:57

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    12:45

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров SiS 900:

    12:20

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.91.33:

    11:55

    Разгон: Dual CoreCenter v.1.0.1.5:

    11:30

    ATI: акселерация физики всё-таки в этом году:

    11:17

    Intel 946GZ и 946PL - два чипсета для массового сегмента рынка:

    11:16

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-57xx/59xx):

    11:05

    Официальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.6.6:

    10:40

    Seagate увеличит ёмкость HDD в 10 раз благодаря смазке из нанотрубок:

    10:16

    Новые драйверы для SATA/RAID контроллеров Silicon Image:

    10:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.15 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 6xxx/7xxx:

    09:50

    Рециркуляция оптической энергии в ИС: на пути к чипам с нулевым энергопотреблением:

    09:32

    Настройщики: ExperTool v.4.3 для видеоадаптеров Gainward:

    09:25

    Обновление прошивки для DVD-приводов BenQ (модель DW1670):

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 июля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 26 июня по 2 июля 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 26 июня по 2 июля 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 июня по 2 июля 2006 года):

    08:00

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