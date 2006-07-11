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    11 июля 2006

    Microsoft выпускает апдейт MS Office 2004 for Mac 11.2.5:

    23:24

    EOL для 95 процессоров AMD:

    21:33

    Aspyr откроет игровой онлайн-магазин для Mac:

    20:28

    Wonderware - тонкий клиент для Windows CE:

    20:04

    LG: самая маленькая "обычная" мышь?:

    16:49

    HIS X1600Pro IceQ 3 - графический адаптер с фирменной системой охлаждения:

    16:18

    Kensington выпускает FM-передатчик c RDS для iPod:

    15:36

    Процессоры AMD с TDP 35 Вт поступают в продажу:

    15:35

    OCZ Tempest - универсальная «буря» для охлаждения процессоров:

    15:34

    ASUS M2N32 WS Professional - необычная плата на «обычном» чипсете:

    15:31

    Новый оптоволоконный мультиплексор RAD Optimux-34:

    13:48

    Диагностика: BGEye v.2.84:

    13:00

    Диагностика: System Spec v.2.16:

    12:35

    E197FP, E177FP и E157FP - три ЖК-монитора Dell серии «Е»:

    12:30

    Focusrite Liquid Mix — многоканальный аппаратный FireWire эффект-процессор:

    12:13

    Надстройки: Desktop Sidebar v.1.05 Build 116 Beta:

    12:10

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere Server v.7.10.552:

    11:45

    R.O.G Crosshair - новая экстремальная серия продуктов ASUS (обновлено):

    11:30

    Утилиты: CoolMon v.2.0.7:

    11:20

    Графика: Paint.NET v.2.6.4 Final:

    10:55

    Неофициальный патч для Forceware 91.31 - убираем раздражающие подсказки:

    10:30

    Мониторинг серверов: IPMonitor v.5.9 Build 710:

    10:05

    AMD K8L и Socket AM3 - не ранее 2008 года, говорят источники:

    09:58

    Интернет и сети: NetInfo v.5.9 Build 710:

    09:40

    Memory Stick Pro Duo «дорастает» до 4 Гб:

    09:25

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:15

    Официальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 июля):

    08:00

    Freescale выпускает на рынок «убийцу» существущих типов памяти:

    06:00

    SanDisk и Skype приспосабливают USB-накопители для голосовой и видеосвязи:

    05:50

    AMD введет дробный множитель в своих 65-нм процессорах:

    00:30

    Разработка Ricoh поможет созданию комбоприводов Blu-ray/HD-DVD:

    00:15

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