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    8 июля 2006

    Выпущена демо-версия игры Legion Arena:

    22:55

    iPartition 1.5 – утилита для изменения размеров разделов диска:

    21:56

    Клавиатура с подставкой для еды:

    17:28

    Seagate анонсирует 1 Тб накопитель Shared Storage II:

    16:44

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.67:

    16:30

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.8.5.1:

    16:05

    Редакторы: WinHex v.13.0 SR-8:

    15:40

    Общение в сети: AOL Instant Messenger Triton v.1.0.2.80.1 Beta:

    15:15

    Настройщики: DSL Speed v.3.6:

    14:50

    Утилиты: DeviceLock v.6.0 RC1:

    14:25

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.1.40:

    14:00

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.3.5:

    13:35

    Веб-браузеры: Opera v.9.01 Build 8518/3466/366 Beta:

    13:10

    Антивирусы: ClamAV v.0.88.2-1:

    12:45

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.76:

    12:20

    Утилиты: Remove Toolbar Buddy v.4.50:

    11:59

    Утилиты: HotKeyz v.2.5.0.0:

    11:05

    Резервное копирование: EaseBackup v.5.59.8:

    10:40

    ATI: патч для совместимости Radeon X1000 и материнских плат на NVIDIA NF4:

    10:15

    RightMark: CPU Clock Utility v.2.1 Bug-fix Release:

    09:50

    Медиаплееры: Google Video Player v.1.0.2.1 Beta:

    09:25

    Настройщики: Fresh UI v.7.62:

    09:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.38:

    08:45

    Диагностика: TaskInfo v.6.2.3.190:

    08:30

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.1 Build 1011:

    08:15

    Диагностика: NextSensor v.2.4.0.2 Build 0706 RC1:

    08:00

    Обновление роадмапа AMD:

    00:25

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