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    6 июля 2006

    Выпущен REALbasic 2006 Release 3:

    23:34

    Mahjong + домино = Mah-Jomino:

    23:02

    Script Timer 2.4 - ПО для автоматизации запуска программ:

    22:38

    VoodooPad 3.0 – новая версия ПО для создания заметок:

    18:38

    Двухпроцессорная видеокарта Galaxy Masterpiece dual-7600 GT:

    17:51

    Экономия электроэнергии в портативных устройствах по версии STMicroelectronics :

    17:24

    Voller: автоматическая подзарядка для батарей на топливных элементах:

    17:11

    USB-колонки Genius SP-i201U:

    16:11

    C1 MicroTablet - на полпути от UMPC к ноутбуку:

    16:08

    ArF-лазер ускорит внедрение 45-нм техпроцесса:

    16:07

    Нитрид галлиевая лихорадка в Кремниевой долине:

    15:49

    Altera обновляет семейство FPGA Cyclone II:

    14:56

    Россыпь материнских плат на базе SiS662:

    14:54

    Диагностика: System Spec v.2.14:

    14:00

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.6.1:

    13:35

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra Lite 2007 (Updated):

    13:10

    Настройщики: WinXP Manager v.4.98:

    12:45

    Запись: Blindwrite Suite v.6.0.0.15:

    12:20

    Антивирусы: AVIRA Removal Tool for Windows v.3.0:

    11:55

    Razer Armadillo - аксессуар для мыши, но не коврик:

    11:31

    Evercool Silver Knight - обманчивая на вид система водяного охлаждения:

    11:30

    Утилиты: Pfrank v.1.69:

    11:30

    Novation XioSynth: аппаратный синтезатор, аудио интерфейс, MIDI-клавиатура с контроллерами:

    11:13

    Первые детали о новом сокете для процессоров AMD - AM3:

    11:09

    Антивирусы: Anti...worm v.1.009.0155:

    11:05

    Видео-док для iPod:

    11:01

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.5.01:

    10:40

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.2.0.11:

    10:15

    Безопасность: SpyRemover v.2.58:

    09:50

    В iWork’07 будут электронные таблицы?:

    09:28

    Cowon: новая прошивка для iAudio 6:

    09:25

    Стартуют продажи ASPLinux Server CPE:

    09:05

    Digital Security: выпущено обновление Digital Security Office 2006:

    08:45

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    08:30

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.62:

    08:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:00

    RV570XT, преемник Radeon X1900GT, будет быстрее и дешевле (обновлено):

    00:08

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