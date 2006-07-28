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    28 июля 2006

    VirtualSafari — виртуальный web-браузер на основе Apple WebKit:

    23:58

    Новые детали о редакторе электронных таблиц от Apple:

    22:46

    Native Instruments TRAKTOR DJ Studio апдейт версии 3.1:

    19:04

    Dell Precision 390 - рабочая станция на базе Intel Core 2 Duo:

    18:47

    iFlip — видеоплеер для iPod 5G:

    17:31

    NVIDIA укрепляет отношения с Intel с помощью SLI:

    16:43

    Flip4Mac 2.1 — VMW-компонент для Intel:

    16:27

    Sony: новые ноутбуки VAIO TX37TP и TX36TP:

    16:19

    Новый ЖК-монитор Samsung SyncMaster CX223BW:

    15:22

    Почтовые клиенты и фильтры: G-Lock SpamCombat v.2.65 Build 650:

    14:25

    Wireless USB: поддержки в Windows Vista нет, но проблема устранима:

    14:17

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.74:

    14:00

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.51.30:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.6.3:

    13:10

    Резервное копирование: Backup4all v.3.3 Build 217:

    12:45

    Intel: наше преимущество - в технологии:

    12:38

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 3 v.3.20:

    12:20

    VoodooPC OMEN i:121 Extreme – Intel Core 2 Duo для любителей «экстрима»:

    12:10

    Утилиты: novaPDF v.4.0 Build 179:

    11:55

    RVS4000 и RVL200: два VPN-маршрутизатора Linksys для небольших сетей:

    11:53

    Fujitsu LifeBook N6400: мобильные Intel Core 2 Duo в деле:

    11:42

    Мультимедиа: Reaper v.0.999:

    11:30

    Supermicro PDSBE и PDSBA: оптимальные системные платы для Intel Core 2 Duo?:

    11:17

    Microsoft: публичные бета-версии Exchange Server 2007 и Forefront Security для Exchange Server:

    11:05

    Комментарий Epocware/Paragon Software Group к официальному заявлению компании Oxygen Software:

    10:40

    Цены на Core 2 Duo, падение в цене Pentium D:

    10:20

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    10:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.5.0.5:

    09:50

    GIGABYTE GA-965P-DS3 - системная плата под Core 2 Duo на P965 Express:

    09:28

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:25

    Официальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    09:05

    Новые бета-драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit (Vista):

    08:45

    Неофициальные драйверы для мобильной графики ATI – Catalyst v.6.7:

    08:30

    Неофициальные драйверы ATI Catalyst v.6.6 Special Pack:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июля):

    08:00

    С Днём Сисадмина!:

    07:37

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