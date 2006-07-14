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    14 июля 2006

    Symantec: вирусов для Mac OS X не существует:

    23:06

    Remote Buddy позволяет управлять произвольными приложениями с помощью Apple Remote:

    22:14

    Pangea Software продает игры по $9,99:

    20:40

    Kingmax: анонс мультифункциональной карты microSD:

    19:21

    Продажи «винчестеров» объемом 180 Тб начнутся в ближайшие недели:

    17:02

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.4.2 Build 265:

    16:55

    Диспетчеры закачек: ReGet Pro v.3.4 Build 265:

    16:30

    Sharp: новые ЖК-дисплеи 4,3 дюйма формата 16:9:

    16:29

    Серия Dell XPS 700 перебирается на Core 2 Extreme (обновлено):

    16:24

    Sweex выпускает устройство чтения/записи карт памяти 53-в-1:

    16:19

    Утилиты: Pfrank v.1.70:

    16:05

    Резервное копирование: Backup4all v.3.2 Build 216:

    15:40

    Lenovo ThinkPad G50: новые трехшпиндельные ноутбуки по демократичной цене:

    15:17

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.3.6:

    15:15

    Консорциум PC/104 обсуждает стандарт PC/104 Express :

    15:14

    ProjectForum 5.1 – новая версия ПО для совместной работы:

    15:03

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.26.5.2:

    14:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (12.7.2006):

    14:25

    Антивирусы: ClamAV v.0.88.3-1:

    14:00

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.7.1 (Updated):

    13:35

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.91.33 (апдейт от 11 июля):

    13:10

    Управление компьютером с помощью мозга - реальность уже сегодня с BrainGate:

    12:55

    Imation сообщила о начале серийного выпуска носителей Blu-ray:

    12:52

    Настройщики: nLite v.1.0.1 Final:

    12:45

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.20.4:

    12:20

    Casio: анонс цифрового фортепиано Privia PX-410R:

    12:16

    Разгон: ClockGen v.1.0.4.7:

    11:55

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.119.308:

    11:30

    Сам себе метеоролог - портативная "погодная станция" AWS-2000p:

    11:25

    OCZ: 900-МГц память PC2-7200 DDR2 в камуфляже:

    11:24

    Скрытые козыри Intel: аналоги Core Duo T2300 всего за 100 долларов:

    11:12

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.8.2.308:

    11:05

    Corsair выпускает свои флэш-накопители Flash Readout:

    10:54

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.1h (от 12 июля):

    10:40

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0 Beta 1:

    10:15

    Фотокамера Fujifilm FinePix S6500fd: ищем лица:

    09:50

    Архиваторы: WinAce v.2.65 Final:

    09:50

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.126:

    09:25

    Общение в сети: ICQ Lite v.5.1 Build 3000:

    09:05

    Новые UTM-устройства e-Series от WatchGuard — в продаже:

    09:00

    Интернет и сети: Google Earth v.4.0.1657 Beta:

    08:45

    Bigfoot: сетевая плата KillerNIC с памятью и процессором для геймеров:

    08:39

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.91.29 для видеокарт NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 июля):

    08:00

    Сегодня - дата официального анонса Intel Core 2 Duo и Core 2 Extreme:

    07:07

    AMD начинает продавать процессоры производства Chartered:

    00:14

    Создано устройство, различающее и воспроизводящее запахи:

    00:07

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