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    26 июля 2006

    Casio Exilim Zoom EX-Z700: новая матрица - новая модель:

    20:36

    McAfee выпускает VirusScan 8.5 beta в формате UB:

    18:39

    «Крепкий орешек» - портативный HDD I-O DATA HDPG-SU:

    18:27

    Apple признала наличие проблемы в некоторых MacBook Pro:

    17:42

    22Moo разрабатывает iTunes-киоск:

    16:09

    Apple откажется от GPU ATI в пользу NVIDIA?:

    14:02

    Архиваторы: ExtractNow v.4.25:

    14:00

    Intel и Micron бросают вызов Samsung, выпустив 50-нм флэш-память:

    13:58

    Настройщики: WinTools.net Professional v.7.7.1:

    13:35

    Web-сайт сообщества OpenDarwin закрывается:

    13:14

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.3.2.609/610:

    13:10

    HP снижает цену лицензии LightScribe:

    13:09

    ProLite E431S-6 / E431S-B6 - новые быстрые 17" мониторы iiyama:

    13:07

    I-O DATA USB2-C9RWG поддерживает карты памяти SDHC:

    12:58

    BenQ: новый 19" ЖК-дисплей FP92V:

    12:22

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.9.1.103:

    12:20

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.08:

    11:55

    Начались OEM-поставки носителей HD DVD-R:

    11:48

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.0.8.578:

    11:30

    ASRock: анонс системной платы AM2NF6G-VSTA R2 на IGP NVIDIA nForce MCP61S:

    11:10

    13 встраиваемых микроконтроллеров Luminary на ядре ARM:

    11:06

    Мультимедиа: Fresh View v.6.40:

    11:05

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest for Linux v.1.0 Build 1006:

    10:40

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.0.0 Build 0722 Final:

    10:15

    Разгон: Dual CoreCenter v.1.0.1.9:

    09:50

    SSD Samsung 4-Гб флэш-диск: готов для Windows Vista PC и готов заменить НЖМД:

    09:35

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek (модель PX7300GS):

    09:25

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187):

    09:05

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.64 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 7200:

    08:45

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    08:30

    Corsair: анонс USB-накопителя с экраном Bi-stable Cholesteric Display (BCD):

    08:21

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros AR5xxxx :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 июля):

    08:00

    Integra NVS-7.7 - платформа для высокоинтегрированного медиаПК на заказ:

    07:45

    Фото дня: финальный образец карты топ-уровня - Radeon X1950XTX с частотой памяти 2 ГГц!:

    03:20

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