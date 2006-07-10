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    10 июля 2006

    Safe Eyes 2006 – новая версия утилиты для контроля использования Интернета:

    23:52

    Выпущена универсальная версия FileMaker Pro:

    22:57

    iPod nano получит металлический корпус?:

    22:20

    LF800 - японское видение миниПК на Core Duo:

    22:13

    Долгожданный X-Fi патч для Unreal Tournament 2004:

    21:06

    FOXCONN P9657AA-8EKRS2H - материнская плата для Core 2 Duo:

    21:01

    Rimax: колонки для любителей световых эффектов:

    18:20

    В Pages 3 появятся два режима?:

    18:12

    Epson GT-2500 и GT-2500 Plus: офисные сканеры, экономящие место:

    16:54

    Averatec представила свой первый ноутбук на базе AMD Turion 64 X2:

    16:28

    ASRock ALiveSATA2-GLAN - очередная системная плата для AMD AM2:

    15:57

    Phoronix LCH - база данных оборудования, совместимого с Linux:

    15:37

    В Mac OS X Leopard не будет технологии виртуализации?:

    15:19

    Архиваторы: ExtractNow v.4.23:

    14:25

    Диагностика: PC Wizard 2006 v.1.69:

    14:00

    Дата выхода Intel Santa Rosa определена?:

    13:59

    AU Optronics расширит свой модельный ряд ЖК-панелей:

    13:57

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.64d:

    13:35

    ARinfotek Teak 3011: платформа для сетевых устройств обеспечения безопасности:

    13:21

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.77:

    13:10

    Диагностика: System Spec v.2.15:

    12:45

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.35.00.175:

    12:20

    Tripod Data System: "пуленепробиваемый" КПК Recon-X:

    12:12

    VSC7250 и VSC7251: первые однокристальные SAS RAID-контроллеры:

    12:06

    32-ядерные процессоры Intel 2010 года будут в 15 раз быстрее нынешних :

    12:02

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.4.7:

    11:55

    Мультимедиа: Reaper v.0.983:

    11:30

    Официальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий nForce4 AMD, nForce4 AMD/Intel X16 :

    11:05

    Лазерных диодов для Blu-ray не хватает:

    10:56

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.10:

    10:40

    Оффициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.63 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 7900/7800:

    10:15

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.1.7:

    09:50

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.1.8:

    09:25

    Обновление прошивок для DVD-приводов ASUS:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 июля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 3 по 9 июля 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 3 по 9 июля 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 3 по 9 июля 2006 года):

    08:00

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