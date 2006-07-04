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    4 июля 2006

    Intellisys Project Desktop - GJ для управления проектами:

    23:57

    Apple продолжает знакомить фотографов с Aperture:

    23:00

    Новые детали о Mac Pro:

    22:22

    Клавиатура- бюстгальтер Wonderbra с подключением по USB:

    21:19

    Выпущена демо-версия игры DropTeam:

    20:39

    AMD + ATI – вопрос уже решен?:

    18:39

    Трио цифровых фотокамер Samsung серии NV - стиль превыше всего:

    16:38

    Архиваторы: WinRAR v.3.60 Beta 6:

    16:05

    JLab Audio B-Flex - "акселератор" звука для ноутбука:

    15:59

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.3.210:

    15:40

    ASUSTeK P5VD2-MX - бюджетная системная плата с поддержкой Conroe:

    15:29

    Настройщики: Super Utilities v.6.38:

    15:15

    Официальный драйвер для Creative X-Fi с частичным решением "проблемы щелчков". Подробности:

    15:02

    Мультимедиа: Reaper v.0.978:

    14:50

    UDI близится к релизу. Его преимущества, и для кого он создан:

    14:42

    Обновление Maxtor Shared Storage II - теперь до терабайта:

    14:35

    Утилиты: ReNamer v.4.0 Final:

    14:25

    Transcend Information: новые модули памяти для ноутбуков:

    14:01

    Диагностика: BGEye v.2.77:

    14:00

    Дисплей любого размера – с использованием MEMS:

    13:53

    Enermax: алюминиевая клавиатура Crystal:

    13:36

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.2.25:

    13:35

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.44:

    13:10

    ACP-EP SurfDrive - USB-брелоки для серфингистов:

    12:49

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2421:

    12:45

    Hewlett Packard: новая серия ИБП G2:

    12:29

    MRV выпускает новую линейку систем удаленного присутствия:

    12:26

    Запись: Blindwrite Suite v.6.0.0.14:

    12:20

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.7.6:

    11:55

    Резервное копирование: Acronis True Image v.9.0 Build 3677:

    11:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (3.7.2006):

    11:05

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (26 неделя 2006 года):

    10:40

    Новая версия драйверов для процессоров AMD Athlon 64/FX:

    10:15

    Еще раз о 80-нм техпроцессе и поддержке HDMI с HDCP видеокартами NVIDIA:

    10:14

    Creative: официальные драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi:

    09:50

    В Top 500 суперкомпьютеров находятся 5 систем на базе Apple XServe:

    09:38

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.5.0:

    09:25

    Фото первой платы на базе SiS761SX для процессоров AMD:

    09:12

    ATI Radeon X1300 с интерфейсом PCI - курьёз, или востребованный продукт?:

    09:07

    Диагностика: AMD CpuInfo (Updated):

    09:05

    Диагностика: CDCheck v.3.1.12.0:

    08:45

    Файловые обменники: µTorrent v.1.6 Build 474 Final:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.73 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 7400/7600:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 июля):

    08:00

    Linspire Mini Koobox - ПК малого форм-фактора, работающий под управлением Linux:

    00:30

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