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    20 июля 2006

    Linear LTC2285: производительные АЦП для WiMAX:

    22:12

    Panasonic Lumix DMC-LX2: чем шире, тем лучше:

    20:23

    Адаптер беспроводной сети для HDD wi-DRIVE поступает в продажу:

    19:32

    Lenovo объявляет о выпуске мобильной рабочей станции ThinkPad Z61p:

    19:15

    Albatron: анонс AGP-версии GeForce 7600GS:

    18:16

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.2.26:

    17:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2448:

    17:20

    NETGEAR представляет новый концентратор SSL VPN:

    17:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.7.1.0.4 Beta:

    16:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (18.7.2006):

    16:30

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.26:

    16:05

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.6.1.117:

    15:40

    NEC MP201 - процессор класса «всё в одном» для мобильных устройств:

    15:30

    ARM переводит свои RISC-процессоры на 65-нм технологию:

    15:28

    ES-H300: новый сетевой сканер Epson для небольших корпораций:

    15:25

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.0 Final:

    15:15

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpj:

    14:50

    Aldebaran Robotics Nao: французский домашний робот:

    14:31

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.73 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.53:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.6.2:

    14:00

    Две новые видеокарты Leadtek с интерфейсом AGP:

    13:55

    Утилиты: novaPDF v.4.0 Build 174:

    13:35

    Ультракомпактные фотокамеры Panasonic: боремся со «смазом» любой ценой:

    13:27

    Беспроводной чип HP свяжет «цифру» и реальный мир:

    13:22

    Cowon: новая прошивка для iAudio U3:

    13:10

    Интернет и сети: Advanced Port Scanner v.1.3:

    12:45

    В первом квартале 2007 года Merom будет стоять в половине ноутбуков на базе процессоров Intel:

    12:38

    Dell Premium Remote Control - «умный» пульт ДУ для медиаПК:

    12:28

    Hynix второй начинает производство DDR2 DRAM по 80-нм нормам:

    12:27

    ETegro Technologies обновляет систему хранения данных Fastor FS200:

    12:21

    Интернет и сети: Advanced IP-Scanner v.1.5:

    12:20

    "Доктор Веб" начинает выпуск "Антивирус Dr.Web для Windows. Продление лицензии":

    11:55

    BioCert iQBioDrive - портативный HDD с биометрическим сканером:

    11:31

    Интернет и сети: Kerio MailServer v.6.2:

    11:30

    Nanya и ProMOS выступают против MRAM:

    11:14

    Sony: программное обеспечение по восстановлению данных Memory Stick Data Rescue Service:

    11:05

    Утилиты: AutoPatcher XP July 2006:

    10:40

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.1h (от 18 июля):

    10:15

    Panasonic Lumix DMC-FZ50: первый 10-мегапиксельный «ультразум»:

    10:10

    Диагностика: Dr.Hardware 2006 v.7.5.0e:

    09:50

    Casio CW-E6 - печатаем на дисках за 8 секунд:

    09:33

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 v.1.5.2.344:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:45

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.91.37 для видеокарт GeForce 7900/7950 GX2:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.85.13 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 7400/7600:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 июля):

    08:00

    Intel: 4-ядерный Kentsfield выйдет еще в четвертом квартале. Pentium станет процессором начального уровня?:

    08:00

    Exmocare: браслет, который всегда и везде следит за здоровьем ваших близких:

    01:16

    Microsoft говорит о том, что склонило её в пользу HD DVD, а не Blu-ray:

    00:22

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