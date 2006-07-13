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    13 июля 2006

    Выпущен Guitar Pro 5:

    23:58

    Начинаются продажи Nike+iPod:

    23:13

    TI OMAP3 на базе модифицированного ядра Cortex-A8: успех неизбежен:

    22:49

    Atmel представляет новые микроконтроллеры общего назначения:

    22:11

    Acer начнет продажи новых Ferrari в июле:

    22:03

    Mozilla выпускает FireFox 2.0 beta 1:

    21:13

    Fujfilm FinePix F20: экономим 100 долларов не в ущерб качеству снимков:

    19:02

    ASRock ConRoeXFire-eSATA2 - системная плата на основе Intel 945P:

    18:43

    ATEN UH-284 - USB-хаб с магнитным креплением:

    18:14

    Одноплатный компьютер форм-фактора EPIC Arcom Zeus:

    17:38

    Westinghouse DPF-0701 - цифровая мультифоторамка :

    17:08

    Hewlett-Packard: два новых ноутбука на базе AMD Turion 64 X2:

    15:34

    ATEN KL1116 - скрытый KVM-переключатель с ЖК-экраном:

    14:09

    Полевой ПК CMS MPC-9000 - крепко сбитый и быстрый:

    13:24

    Xplore iX104C3 - планшетный ПК для экстремальных условий:

    12:33

    ASUS PG191 - быстрый и «звучный» ЖК-монитор:

    09:36

    FSP Booster X3, блок питания для видеокарт, поступает в продажу:

    09:35

    Ноутбук HP Compaq Presario v6000 как стильная замена Compaq v5000:

    02:55

    Canon: анонс семи новых принтеров:

    01:34

    Первый взгляд на DX10- видеокарту S3 Graphics:

    00:26

    Подробные спецификации платформы Santa Rosa в картинках:

    00:08

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